Çin'in uzay istasyonunda yeni bir mikrop keşfedildi

Çin’in Dünya yörüngesindeki Tiengong Uzay İstasyonu’nda yeni bir mikrop keşfedildi. Çinli bilim insanları, keşfi “International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology” adlı bilimsel dergide yayımladıkları makaleyle duyurdu.

Araştırma, Kasım 2022 ile Haziran 2023 tarihleri arasında uzay istasyonunda görev yapan Şıncou-15 taykonot ekibinin, istasyon modüllerinin yüzeyinden topladığı numuneler üzerinde yapılan incelemelere dayanıyor. Bilim insanları, bu örneklerde “cyto bacillaceae” ailesine ve “niallia” türüne ait yeni bir varyant mikrop tespit etti.

Yeni keşfedilen mikroorganizmaya, uzay istasyonunun Çince ismini taşıyan "niallia tiangongensis" adı verildi. Uzayda evrimleştiği düşünülen bu varyantın, yeryüzündeki benzerlerinden belirgin şekilde farklılaştığı kaydedildi.

Araştırmacılar, mikroorganizmanın ekstrem uzay koşullarına karşı direnç geliştirdiğini, özellikle oksidatif stres ve radyasyon hasarıyla başa çıkma yeteneğinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Bu keşfin, uzay görevlerinde mikroorganizma kontrolü için yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği, ayrıca tarım, ilaç sanayi ve uzay teknolojileri gibi çeşitli alanlarda da potansiyel kullanım imkânları doğurabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, mikroorganizmaların uzay ortamında hayatta kalma kabiliyetinin, mikro yer çekimi, radyasyon ve izolasyon gibi faktörlerin etkileşimiyle şekillendiğini belirtti.

Uzun süreli uzay görevlerinde ortaya çıkan mikrobiyolojik etkilerin anlaşılması, taykonotların sağlığı ve uzay istasyonlarının işlevselliğinin korunması açısından kritik önem taşıyor.