Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu çoğunluk hisselerini devretti
Zhejiang Geely Holding, akıllı telefon üreticisi Meizu'nun çoğunluk hisselerini aldı.
Çinli milyarder Li Shufu'nun şirketi Zhejiang Geely Holding Group, Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu Technology'nin çoğunluk hissesini satın aldı.
Caixin'in haberine göre Zhejiang Geely Holding'e bağlı Hubei Xingji Shidai Technology, Meizu'nun yüzde 79 hissesini Meizu'nun kurucusundan ve Alibaba Group Holding'in bir bağlı ortaklığından satın aldı.
Li Shufu'nun ana hissedar olduğu Xingji Shidai şirketi mobil cihazlar pazarına 2021 Eylül ayında giriş yapmıştı. Şirket, küresel tüketiciler için premium akıllı cihazlar geliştirmeye odaklı.