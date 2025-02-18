Çinli DeepSeek, ABD'li OpenAI'yi tehdit ediyor mu?

Fransa’da düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi’nde konuşan teknoloji liderleri, DeepSeek'in düşük maliyetli yapay zeka modelinin dikkat çekici olduğunu belirtti. Çin merkezli şirketin yeni nesil yapay zeka modellerinden birinin yalnızca 6 milyon dolardan daha az bir eğitim maliyetiyle geliştirildiğinin açıklanması, teknoloji dünyasında yankı uyandırdı.

Batı’nın harcadığı milyarlar karşısında sadece 6 milyon dolar

DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka modelinin eğitim maliyetinin 6 milyon dolardan düşük olması, OpenAI ve Anthropic gibi Batılı yapay zeka laboratuvarlarının milyarlarca dolarlık bütçeleriyle kıyaslandığında büyük bir fark yaratıyor.

"ABD ve Çin arasındaki yapay zeka rekabeti keskinleşiyor"

OpenAI Küresel İlişkiler Sorumlusu Chris Lehane, CNBC’ye yaptığı açıklamada DeepSeek’in teknolojik ilerlemesinin ABD ve Çin arasında yapay zeka alanında yaşanan rekabeti daha da belirgin hale getirdiğini vurguladı.

Lehane, DeepSeek’in gelişmiş, düşük maliyetli modelinin, "ABD liderliğindeki demokratik yapay zeka ile Çin Komünist Partisi’nin liderliğindeki otoriter yapay zeka modeli arasında çok gerçek bir rekabet oluşturduğunu" ifade etti.

DeepSeek’in yükselişi, Çin’in yapay zeka inovasyonunda ne denli ciddi bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak uzmanlar, bu durumun OpenAI ve diğer Batılı teknoloji devlerine doğrudan zarar verecek bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.