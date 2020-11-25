Çinli devler, akıllı telefon pazarında dünyanın ilk beşi arasına girdi

Pazar danışmanlığı şirketi Gartner’ın açıkladığı son rapora göre Çinli akıllı telefon üreticileri Huawei, Xiaomi ve Oppo bu yılın üçüncü çeyreğinde dünya sıralamasında ilk beş içine girdi.



Sıralamada 80,8 milyon adetlik satışla Samsung, küresel pazar payının yüzde 22’sini elde ederken, onu 51,83 milyon adet satışla Huawei izleyerek pazar payının yüzde 14,1’ini aldı.



Xiaomi, üçüncü çeyrekte pazar payının yüzde 12,1’ini oluşturacak şekilde 44,41 milyon adet satarak yıllık yüzde 34,9’luk güçlü bir artış gerçekleştirdi ve Apple’ı geride bırakarak ilk beş arasında üçüncü oldu. Apple ve Oppo sırasıyla 40.5 milyon adet ve 29.89 milyon adetlik sevkiyatla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.



Gartner’ın raporunda, üçüncü çeyrekte dünya çapında akıllı telefon sevkiyatlarının bir önceki yıla göre yüzde 5,7 düşüşle 366 milyon adet olduğunu da açıkladı. Raporda, “İyileşmenin erken belirtileri, olgun Asya-Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinin bazı kısımları da dahil olmak üzere birkaç pazarda görülebilir” yorumu yapıldı. Gartner’ın kıdemli araştırma direktörü Anshul Gupta, raporu şu sözlerle değerlendirdi: Çin’deki normale yakın koşullar, üçüncü çeyrekte arz açığını doldurmak için akıllı telefon üretimini iyileştirdi ve bu da satışlara bir ölçüde fayda sağladı.