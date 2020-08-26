Çinli üretici Vivo, X50 Lite modeliyle Türkiye'de

26 Ağustos 2020

Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo, Realme, Meizu, Elephone derken yeni bir Çinli marka daha Türkiye'de telefon pazarına girdi. Tüm dünyada 350 milyon kullanıcısı ve 2019’da 110 milyon adet cihaz satışıyla dünyanın önde gelen telefon markalarından biri olan Vivo, ilk etapta bir telefon modeliyle pazara giriyor.

Vivo X50 Lite isminde orta seviye bir telefonda kullanıcılarının karşısına çıkacak olan Vivo, ilk satışını ise Mersin'e yaptı.

Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan ViVo X50 Lite, 8 GB RAM ile geliyor ve 128 GB dahili hafızaya sahip. 6.38 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve içinde 4500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor. Parmak izi tarayıcısı da ekrana gömülü olarak geliyor.