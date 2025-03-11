Çinli Xpeng’den dev hamle! insansı robotlara 13,8 milyar dolara kadar yatırım planlıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, insansı robot teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırmayı planlıyor. Şirketin CEO’su He Xiaopeng, Çin devlet medyasına yaptığı açıklamada, bu sektörde uzun vadeli bir strateji izlediklerini ve yatırımların 100 milyar yuan’a (13,8 milyar dolar) kadar ulaşabileceğini belirtti.

Securities Times'ın haberine göre Xiaopeng, Çin’de düzenlenen yıllık parlamento oturumunda, şirketin bu alana olan ilgisini vurgulayarak, "Xpeng beş yıldır insansı robot endüstrisinde çalışıyor, 20 yıl daha bu işin içinde olmaya devam edebilir. Ek 50 milyar yuan ve hatta 100 milyar yuan yatırım yapabiliriz" dedi.

Şirketin mevcut yatırım tutarını açıklamayan Xiaopeng, sektörün henüz erken aşamalarında olduğunu ve büyüme için büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti. Xpeng’in elektrikli araç üretimindeki tecrübesini robotik alana taşımayı planladığı belirtilirken, bu yatırımların ne zaman ve nasıl hayata geçirileceği konusunda detay verilmedi.

Çin, insansı robot teknolojilerine giderek daha fazla yatırım yaparken, Xpeng’in bu alandaki hamlesi, ülkedeki rekabetin daha da kızışacağına işaret ediyor.