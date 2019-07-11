CIO’lar Arçelik Kurumsal Çözümler Kahvaltısında buluştu

11 Temmuz 2019

10 yıldır CIO dergisi tarafından sürdürülmekte olan CIO Kahvaltıları, Haziran ayında Arçelik Kurumsal Çözümler desteği ile Levent Dedeman otelde gerçekleştirildi. Perakende sektörünün öncü şirketlerinin CIO’larını buluşturan etkinlikte, dijital görüntüleme sistemleri başta olmak üzere yeni nesil teknolojilerin perakende sektörünü nasıl dönüştürdüğü ve müşteri ile olan iletişimi ne şekilde değiştirdiği konuşuldu.

Arçelik tarafından geliştirilen akıllı görüntüleme birimleri, girişte tüm CIO’ları yüzlerinden tanımlayarak, hoş geldiniz mesajını iletti. Akıllı ekran aynı zamanda katılımcıların yaşları, cinsiyetleri ve o anki duygu durumları hakkında da tahminler yaptı. Gelen misafirler aynı zamanda Arçelik tarafından geliştirilmiş 3D yazıcı ile de tanışma imkanı buldu.

Toplantının açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan CIO Dergisi Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, Arçelik’in Türkiye’nin öncü şirketlerinden biri olduğundan ve yıllardır kazandığı bilgi ve deneyim ile artık kurumsal çözümlere de odaklandığını vurgulayarak bugün hem Arçelik’in sunduğu hizmetleri tanıma hem de dijital görüntüleme sistemlerinin mağazalarınızdaki etkisini konuşmak için bir araya geldiğimizi anlattı.

Arçelik Kurumsal Grup Yöneticisi Burak Bilgisel, Arçelik Kurumsal Çözümler olarak Türkiye’de farklı ölçekteki şirketlere teknoloji çözümleri sağladıklarını belirtti. Bilgisel konuşmasında ; Arçelik dünyasında edindikleri tecrübeleri ve bilgiyi, Türkiye’deki kurumlara da sunmak için yola çıktıklarından ve Görüntüleme teknolojilerinin her ölçekte mağaza ve binalarda, 7/24 hizmet vermek için tasarlandığından bahsederek yazılımından donanımına kadar Arçelik tarafından geliştirilen çözümleri sayesinde farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sağlayabildiklerini vurguladı.

Arçelik Profesyonel Görüntüleme Sistemleri Satış Müdürü Banu Güz, farklı ihtiyaçlar için anahtar teslim çözümler geliştirdiklerini belirterek Türkiye’nin önde gelen futbol stadyumlarından şehir hastanelerine ve büyük perakende zincirlerine kadar tamamlayıp hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Bu projelerde en büyük avantajlarının, farklı ihtiyaçlar için yazılımdan donanıma kadar özelleştirilmiş anahtar teslim çözümler sunulması olduğunun altını çizdi. CIO’ların özellikle tek merkezden Türkiye’nin farklı coğrafyalarındaki ekranlarını kontrol etmeleri, doğru içeriği sunmaları ve bunları kolaylıkla yapabilmeleri için doğru yazılım ve donanım çözümlerinin Arçelik tarafından entegre edilerek sunulduğundan bahsederek konuşmasını tamamladı.

Toplantıya katılan CIO’lar, Arçelik Kurumsal Çözümleri konusunda bu kapsamda bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirttiler. CIO’lar özellikle BiGG Arçelik Garage işbirliği ile kendi kurumsal ihtiyaçları için çözümler geliştirmeleri gerektiğini ve en kısa zamanda buraya da ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylediler.