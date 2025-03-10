Çip devi TSMC'nin gelirleri şubat ayında yıllık yüzde 43 arttı
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Tayvan merkezli TSMC bugün yaptığı açıklamada, şubat ayında gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1 artarak 260 milyar Tayvan doları olduğunu bildirdi.
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Gelirler, Şubat ayında Ocak ayına göre yüzde 11,3 düştü. Ocak ayında gelirler 293,29 milyar Tayvan doları olmuştu.
Yılın ilk 2 ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,2 artarak 553,3 milyar Tayvan doları seviyesine çıktı.