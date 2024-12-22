Çip devleri davası: Qualcomm, Arm'a karşı lisans savaşını kazandı

İki çip devi Qualcomm ve Arma arasında süren patent davasında karar açıklandı ve jüri, Qualcomm'u haklı buldu. Böylece, Qualcomm, Arm'ın teknolojilerini kullanmaya devam edebilecek.

Dava, Qualcomm'un Nuvia isimli teknoloji şirketini satın almasının ardından Arm'ın, lisans anlaşmalarının ihlal edildiği iddiasıyla açıldı. Arm, Snapdragon işlemcilerinde kullanılan Nuvia teknolojisinin lisanssız olduğunu ifade etti.

Dava tekrar görülebilir

Bir hafta boyunca görülen davada jüri uzlaşmaya varamadıysa da Qualcomm'un Arm ile olan anlaşmasını ihlal etmediğine karar verdi.

Jüri, Nuvia'nın lisans anlaşmasını ihlal edip etmediği konusunda bir karara varamadığı için dava tekrar görülebilir.

Kararın ardından Qualcomm Inc. hisseleri işlem sonrası saatlerde yüzde 2,6 yükseldi.