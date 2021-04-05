"Çipte üretimimizin talebe yetişmesi en erken 2022"

AMD, Qualcomm ve Broadcom gibi dev çip üreticileri için imalat yapan ABD merkezli çip üreticisi GlobalFoundries, yeni açıkladıkları dev yatırımlara rağmen şirketin üretiminin talebe en erken 2022'de yetişebileceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük üçüncü çip dökümhane tesisine sahip olan şirket, küresel ölçekte yaşanan ve başta otomotiv ve tüketici elektroniği sektörlerini etkileyen çip darboğazından çıkış için dökümhanelerine 1,4 milyar dolar yatırım yapacağını ve 2022 yılında bu miktarını ikiye katlamasının muhtemel olduğunu duyurdu. Tam kapasite çalıştıklarını belirten CEO Tom Caulfield, kapasitelerini ellerinden geldiği kadar hızlı artırmaya çalıştıklarını ancak üretimin talebe yetişmesinin en erken 2022 olabileceğini söylüyor.

CEO Claufield pandemi başında çip sektörünün beş yıl boyunca yüzde 5 büyüyeceğinin öngörüldüğünü, şimdi ise bunun iki katı bir büyüme beklediklerini de ekledi.

Almanya ile Singapur’da da üretim tesisleri bulunan ABD merkezli GlobalFoundries, Trendforce verilerine göre çip imalatı pazarında yalnızca yüzde 7'lik bir payla hala nispeten küçük bir oyuncu. Yüzde 54 pazar payıyla pazarın en büyük şirketi olan Tayvan merkezli TSMC de geçtiğimiz hafta kapasitesini artırmak için önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamış, Intel ise ABD’de 20 milyar dolarlık bir dökümhane yatırımı yaparak diğer şirketler için de çip üretmeyi planladığını duyurmuştu.