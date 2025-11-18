Cloudflare çöktü mü, nedir? Cloudflare hacklendi mi?
Dünya genelinde birçok siteye giriş yapılamıyor. Bu sorunun kaynağı olarak Cloudflare gösteriliyor. Şimdi internet kullanıcıları yoğun şekilde "Cloudflare nedir, hacklendi mi" sorusuna cevap arıyor.
Türkiye ve dünyada birçok siteye erişim sağlanamıyor. Vatandaşlar bazı sitelere girdiğinde "Internal server error Error code 500" hatası ile karşılaşıyor. Cloudflare nedeniyle bu problemin yaşandığı belirtilirken "Cloudflare nedir, hacklendi mi" sorusu art arda geliyor.
Cloudflare nedir?
Cloudflare, Inc. içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirket. Cloudflare'ın hizmetleri ters vekil sunucusu mantığıyla çalışarak, ziyaretçi ile barındırma hizmeti arasında yer alır.