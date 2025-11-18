Türkiye ve dünyada birçok siteye erişim sağlanamıyor. Vatandaşlar bazı sitelere girdiğinde "Internal server error Error code 500" hatası ile karşılaşıyor. Cloudflare nedeniyle bu problemin yaşandığı belirtilirken "Cloudflare nedir, hacklendi mi" sorusu art arda geliyor.

Cloudflare nedir?

Cloudflare, Inc. içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir şirket. Cloudflare'ın hizmetleri ters vekil sunucusu mantığıyla çalışarak, ziyaretçi ile barındırma hizmeti arasında yer alır.