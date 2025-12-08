Çocuğunuz sizin haberiniz olmadan WhatsApp gruplarına ekleniyor olabilir

Okul grupları, aile içi iletişim ve arkadaş sohbetleri için vazgeçilmez olan WhatsApp, siber saldırganların yeni oyun alanı haline geldi. Uygulamanın “Herkes beni gruplara ekleyebilir” şeklindeki varsayılan ayarından faydalanan kötü niyetli kişiler, rastgele telefon numaralarını kullanarak çocukları ve gençleri saniyeler içinde tehlikeli gruplara dahil edebiliyor.

Siber zorbaların manipülasyonlarına açık hale getiriyor

Hiçbir filtreye takılmadan gruba eklenen çocuklar, bir anda dolandırıcılık linkleri, korkutucu görseller veya yaşlarına uygun olmayan müstehcen içeriklerle karşı karşıya kalabiliyor. Ebeveynlerin denetiminden uzak bu kapalı kapılar ardında yaşananlar, çocukları savunmasız bırakırken siber zorbaların manipülasyonlarına açık hale getiriyor. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bu durumun sadece dijital bir rahatsızlık değil, çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkiler bırakabilecek bir güvenlik ihlali olduğunu vurguladı:

- Çocuğunuzun telefonu bir anda tanımadığı yüzlerce yabancının olduğu bir gruptan gelen bildirimlerle dolabilir. Bu gruplarda paylaşılan içerikler genellikle kripto para tuzakları olsa da çok daha tehlikeli olan siber zorbalık, şiddet ve yetişkin içerikleriyle de karşılaşabiliyorlar.

- WhatsApp’ın varsayılan ayarlarını bu şekilde bırakmak, çocuğunuzun güvenli alanındaki sınırları kaldırmak ve kötü niyetli kişilerin doğrudan çocuğunuzun cebine sızmasına davetiye çıkarmaktır. Çocuklar, merak duygusuyla veya korkuyla bu gruplarda kalmaya devam edebilir, hatta oradaki linklere tıklayarak cihazlarına zararlı yazılım bulaştırabilirler.

Çocuğunuzu tehlikeli WhatsApp gruplarından korumak için en kolay 5 adım şunlar:

Gizlilik ayarını hemen değiştirin

En etkili koruma yöntemi, çocuğunuzun sizi gruplara ekleyebilecek kişileri sınırlamaktır. WhatsApp’ta Ayarlar > Gizlilik > Gruplar menüsüne gidin ve “Herkes” seçeneğini “Kişilerim” veya “Şunlar Hariç Kişilerim” olarak değiştirin. Bu basit adım, yabancıların çocuğunuzu rastgele gruplara eklemesini kesin olarak engeller.

Gruptan çıkmayı ve engellemeyi öğretin

Çocuğunuza, tanımadığı bir gruba eklendiğinde panik yapmamasını, hiçbir şeye tıklamadan ve cevap vermeden grubu derhal terk etmesi gerektiğini anlatın. Ayrıca, onu gruba ekleyen numarayı “Şikayet Et ve Engelle” seçeneğiyle bildirmesini sağlayın.

“Merak” tuzağına karşı uyarın

Dolandırıcılar, grup isimlerini “Bedava Oyun Kodu”, “Hediye Dağıtımı” veya popüler YouTuberların adlarını kullanarak cazip hale getirebilir. Çocuğunuza, tanımadığı kaynaklardan gelen bu tür vaatlerin birer tuzak olduğunu ve asla güvenmemesi gerektiğini hatırlatın.

Açık iletişim kurun

Çocuğunuz böyle bir içerikle karşılaştığında size gelip durumu anlatmaktan çekinmemeli. Eğer kızacağınızı düşünürse durumu gizleyebilir. Ona, bu tür olayların kendi hatası olmadığını ve her zaman size danışabileceğini hissettirin.

Mobil cihazlarda kapsamlı güvenlik kullanın

Çocuğunuz yanlışlıkla bir bağlantıya tıklasa bile, arka planda çalışan bir güvenlik kalkanı felaketi önleyebilir. Bitdefender Mobile Security, zararlı bağlantıları (phishing) ve dolandırıcılık girişimlerini tespit ederek engeller. Ayrıca ebeveynler için sunulan Bitdefender Ebeveyn Kontrolü özellikleri, çocuğunuzun dijital güvenliğini uzaktan takip etmenize olanak tanır.