Çocuklarımızın meslekleri belki de keşfedilmedi
Yapay zekanın artık bir teknoloji değil yeni bir çağın adı olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Koç, “Sanal gerçeklik tasarımcılığı, yapay zekâ ve makine öğrenimi mühendisliği gibi meslekler öne çıkarken, gelecekte çocuklarımızın meslekleri belki de henüz keşfedilmedi” dedi.
Turkcell iş birliğiyle düzenlenen LinkedIn Connect İstanbul, ‘Yapay Zekâ Çağında İnsanın Gerçek Gücünü Keşfetmek’ temasıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Teknolojik olduğu kadar ekonomik ve sosyolojik olarak da bir dönüşüme tanık oluyoruz. Yapay zekâ artık sadece bir teknoloji değil, bir çağın adı. Herkesin, her şeyin, her an ve her yerde birbiriyle bağlantılı olacağı bir çağın ön gösterimindeyiz.
Dolayısıyla yarının sorularına dünün yöntem ve önermeleriyle yanıt bulmak mümkün değil” dedi. Bu çağı tanımlayan temel paradigmanın ‘Holistic Connectivity/Bütünsel Bağlantı’ olduğunu belirten Koç, tüm sistemlerin birbirine ‘akılla’ bağlandığını ifade etti. Koç sözlerine şöyle devam etti: “Bütünsel bağlantı döneminde tüm iş yapış şekilleri yeniden tanımlanırken yeni iş kolları da doğuyor. Sanal gerçeklik tasarımcılığı, yapay zekâ ve makine öğrenimi mühendisliği gibi meslekler öne çıkarken, gelecekte çocuklarımızın meslekleri belki de henüz keşfedilmedi.”
Bu çağda en önemli unsur insan
LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman, “Yapay zekâ çağında, insan yeteneği hâlâ en önemli ayırt edici unsur. Yeni dönemde işletmelerin başarısı yalnızca teknolojileriyle değil, geliştirdikleri yeteneklerle şekillenecek” diye konuştu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise bu mali yıl içinde yapay zekâya toplam 82 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirtti.
Otomobiller 4 tekerli yazılım
Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Artık otomobiller, dört tekerlek üstünde giden birer yazılım haline gelmeye başladı. Togg akıllı bir cihaz. Oturduğunuzda yapay zekânın geliştirdiği müzikten tutun, yolculuğunuzun bir dijital sanat eserine dönüştürmesine ya da görme engelli bir misafiriniz varsa ona etrafı anlatabilecek bir algoritma zincirine kadar, şu an aktif şekilde kullanılıyor. Bize her boyutta kolaylıklar sunuyor” dedi.