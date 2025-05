Çocuklarımızın meslekleri belki de keşfedilmedi

Turkcell iş birliğiyle düzen­lenen LinkedIn Conne­ct İstanbul, ‘Yapay Zekâ Çağında İnsanın Gerçek Gücünü Keşfetmek’ temasıyla gerçekleş­ti. Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Teknolojik olduğu kadar eko­nomik ve sosyolojik olarak da bir dönüşüme tanık oluyoruz. Yapay zekâ artık sadece bir teknoloji de­ğil, bir çağın adı. Herkesin, her şe­yin, her an ve her yerde birbiriyle bağlantılı olacağı bir çağın ön gös­terimindeyiz.

Dolayısıyla yarının sorularına dünün yöntem ve öner­meleriyle yanıt bulmak müm­kün değil” dedi. Bu çağı tanımla­yan temel paradigmanın ‘Holistic Connectivity/Bütünsel Bağlantı’ olduğunu belirten Koç, tüm sis­temlerin birbirine ‘akılla’ bağlan­dığını ifade etti. Koç sözlerine şöy­le devam etti: “Bütünsel bağlantı döneminde tüm iş yapış şekille­ri yeniden tanımlanırken yeni iş kolları da doğuyor. Sanal gerçeklik tasarımcılığı, yapay zekâ ve ma­kine öğrenimi mühendisliği gibi meslekler öne çıkarken, gelecekte çocuklarımızın meslekleri belki de henüz keşfedilmedi.”

Bu çağda en önemli unsur insan

LinkedIn Global Elçisi Sankar Venkatraman, “Yapay zekâ çağın­da, insan yeteneği hâlâ en önem­li ayırt edici unsur. Yeni dönemde işletmelerin başarısı yalnızca tek­nolojileriyle değil, geliştirdikle­ri yeteneklerle şekillenecek” diye konuştu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise bu mali yıl içinde yapay zekâya top­lam 82 milyar dolar yatırım yap­tıklarını belirtti.

Otomobiller 4 tekerli yazılım

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Artık otomobiller, dört tekerlek üstünde giden birer yazılım haline gelmeye başladı. Togg akıllı bir cihaz. Oturduğunuzda yapay zekânın geliştirdiği müzikten tutun, yolculuğunuzun bir dijital sanat eserine dönüştürmesine ya da görme engelli bir misafiriniz varsa ona etrafı anlatabilecek bir algoritma zincirine kadar, şu an aktif şekilde kullanılıyor. Bize her boyutta kolaylıklar sunuyor” dedi.