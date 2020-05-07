COVID-19 mücadelesine Chomar Antivirüs’ten siber destek

07 Mayıs 2020

MERSİN- Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Türkiye’nin siber alandaki güvenliğini sağlamak, yaklaşık 2 milyar dolar işlem hacmine sahip siber güvenlik pazarındaki yabancı marka tekelini kırmak amacıyla yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen Chomar Antivirus, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine özel kampanya başlattı. COVID-19 salgınına karşı ilk cephede mücadele veren sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin siber saldırılara karşı korunarak pandemi ile mücadelenin yükseltilmesi amacıyla başlatılan kampanyada yaklaşık 1 milyon kamu görevlisine ücretsiz yerli siber güvenlik yazılım desteği sağlanması öngörülüyor. Firmanın resmi web sitesi üzerinden mayıs ayı sonuna kadar kampanya başvuruları alınmaya başlarken sağlık ve güvenlik kuruluşlarında çalışan kamu personeli Ocak 2022’ye kadar firmanın siber güvenlik ürünlerini ücretsiz kullanabilecek.

"100 milyon TL’lik siber güvenlik ürünlerini ücretsiz olarak kullandıracağız"

COVID-19 salgını süresince vatandaşların sağlığı ile birlikte dijital dünyadaki zararlı yazılımlardan da korunması gerektiğini belirten Chomar Antivirüs Ceo’su Bilgehan Üstündağ, “Ülke olarak COVID-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde sağlığımızın yanı sıra dijital dünyada da vatandaşlarımızı koruyabilmek için ihtiyaçları olan siber güvenlik yazılımlarını ücretsiz sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda Mayıs ayı boyunca devam edecek ve toplamda 1 milyon kişiyi kapsayan kampanyanın birinci fazında yaklaşık 100 milyon Türk Lirası değerinde siber güvenlik ürünlerini ücretsiz olarak kullandıracağız” dedi.

Yerli yazılım kullanımı artırılarak döviz kaybı engellenecek

Kampanya’daki diğer bir amaçlarının ise yerli yazılım kullanımının artırılarak Türkiye’nin döviz kaybını engellemek olduğunu kaydeden Üstündağ, “Ücretsiz sağlayacağımız yazılımlar ile pandemi sürecinde ortaya çıkan siber güvenlik ihtiyacının yabancı menşeili yazılımlar ile karşılanmasının önüne geçmek. Bu sayede yabancı menşeli ürün alımına ödenecek dövizi ülke içerisinde kalacaktır” diye konuştu.

Dünya’da altın sertifikaya sahip 34 yazılım şirketinden biri

Dünyada OPSWAT Gold sertifikaya sahip olan 34 antivirüs yazılımından biri olan ve aynı zamanda T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli siber güvenlik ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi olan CHOMAR Antivirus, 2019 yılında Milli işletim sistemi Pardus’a özel yerli güvenlik yazılımı da geliştirmişti.