CVS’ten CarbonHealth şirketine 100 milyon dolar yatırım geldi
ABD’nin en büyük eczane zinciri CVS Health, CarbonHealth isimli şirkete 100 milyon dolar yatırım yaptı.
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CarbonHealth, Udemy’nin de kurucuları arasında bulunan Türk girişimci Eren Bali tarafından 2015’te kuruldu.
ABD’nin 13 eyaletinde 125 lokasyonda hizmet veren CarbonHealth, sunduğu yazılım çözümü ile bir milyondan fazla kullanıcısına uzaktan sağlık hizmeti veriyor.
Sağlanan finansman, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısının Connective Care modelini yeni coğrafyalara ölçeklendirmesine, teknolojiye yatırım yapmasına olanak tanıyor.