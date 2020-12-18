Cyberpunk 2077, PS Store’dan kaldırıldı

Uzun süre gelen ertelenme haberlerinin ardından 10 Aralık’ta resmi olarak çıkış yapan Cyberpunk 2077, konsol tarafında yaşanan sorunlar sebebiyle, sık sık tartışmalara sebep olmuştu. PlayStation 4 ve Xbox One’ın oyunu kaldırmaması ve oynanamayacak derecede kötü olması beraberinde bazı sonuçları da getirdi.

Playstation üreticisi Sony, yılın en çok beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077'yi çıkışında yaşanan sorunların ardından "müşteri memnuniyetini" gerekçe göstererek Playstation Store'da satmayı durdurduğu açıkladı.

Sony yaptığı açıklamada, PS Store üzerinden alan tüm oyunculara istedikleri takdirde paralarının geri iade edileceğini duyurdu.

Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldıran Sony Interactive Entertainment, “SIE her zaman yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak için çabalıyor, dolayısıyla Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunculara full iade sunmaya başlıyoruz. İade sürecinizi başlatmak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin” açıklamasında bulundu.