Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri belli oldu
RPG türündeki Cyberpunk 2077'nin oyunseverlerle buluşacağı tarih belli oldu. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'i 10 Aralık 2020 tarihinde oyunseverlerin beğenisine sunacak. Cyberpunk 2077 7 Aralık'ta ise önyüklemeye açıldı. Ayrıca Cyberpunk 2077 siste gereksinimleri de belli oldu.
Oyunseverlerin merakla beklediği oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077'nin oyunseverlerle ne zaman buluşacağı belli oldu. RPG türündeki yeni açık dünya oyunu Cyberpunk 2077, 7 Aralık'ta önyüklemeye açıldı. Oyunun tam sürümü ise 10 Aralık 2020 tarihinde oyunseverlerle buluşacak.
Hangi ülkede ne zaman oynanabilecek?
Cyberpunk 2077'nin hangi ülkede ne zaman oynanabileceğine dair bilgiler oyunun Twitter hesabından paylaşıldı. Türkiye için 3 Aralık'ta yüklemeye açılan oyun 10 Aralık'tan itibaren oynanabilecek. Cyberpunk 2077, 7 Aralık itibarıyla da GOG'a önyükleme için hazır olacak. Bilgisayar kullanıcıları ise Epic Games ve Steam üzerinden 8 Aralık’ta ön yükleme yapabilecek.
Oyunun yaklaşık 80GB’lık alan kaplayacak olması bekleniyor.
Minimum sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 or 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD önerilir
Önerilen sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan