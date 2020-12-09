Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri belli oldu

Oyunseverlerin merakla beklediği oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077'nin oyunseverlerle ne zaman buluşacağı belli oldu. RPG türündeki yeni açık dünya oyunu Cyberpunk 2077, 7 Aralık'ta önyüklemeye açıldı. Oyunun tam sürümü ise 10 Aralık 2020 tarihinde oyunseverlerle buluşacak.

Hangi ülkede ne zaman oynanabilecek?

Cyberpunk 2077'nin hangi ülkede ne zaman oynanabileceğine dair bilgiler oyunun Twitter hesabından paylaşıldı. Türkiye için 3 Aralık'ta yüklemeye açılan oyun 10 Aralık'tan itibaren oynanabilecek. Cyberpunk 2077, 7 Aralık itibarıyla da GOG'a önyükleme için hazır olacak. Bilgisayar kullanıcıları ise Epic Games ve Steam üzerinden 8 Aralık’ta ön yükleme yapabilecek.

Oyunun yaklaşık 80GB’lık alan kaplayacak olması bekleniyor.

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

Önerilen sistem gereksinimleri: