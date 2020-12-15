Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir?
RPG türündeki Cyberpunk 2077'nin oyunseverlerle buluştu. CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'i 10 Aralık 2020 tarihinde oyunseverlerin beğenisine sundu. Cyberpunk 2077 7 Aralık'ta ise önyüklemeye açıldı. Ayrıca Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri de belli oldu.
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Oyunseverlerin merakla beklediği oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077'nin oyunseverlerle buluştu. RPG türündeki yeni açık dünya oyunu Cyberpunk 2077, 7 Aralık'ta önyüklemeye açıldı. Oyunun tam sürümü ise 10 Aralık 2020 tarihinde oyunseverin erişimine açıldı.
Minimum sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 or 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD önerilir
Önerilen sistem gereksinimleri:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon R9 Fury
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
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