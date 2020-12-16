Cyberpunk 2077 Steam'da çok satanların zirvesinde

CD Projekt Red'in oyunseverlerin beğenisine sunduğu RPG türündeki Cyberpunk 2077 oyunu Steam'da en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşti. Oyunseverlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta oyunculara sunuldu. Cyberpunk 2077'yi PUBG-Survivor Pass: Breakthrough, Counter-Strike: Global Offensive ve Euro Truck Simulator 2 oyunları takip etti.

Cyberpunk 2077 konusu

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Oyuncular kanun kaçağı paralı asker V olarak ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düşüyor.

Steam'da çok satan 10 oyun