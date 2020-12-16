Cyberpunk 2077 Steam'da çok satanların zirvesinde
Son dönemin en çok beklenen oyunlarından olan Cyberpunk 2077, Steam'da çok satanlar listesinin zirvesine oturdu. Cyberpunk 2077'yi PUBG-Survivor Pass: Breakthrough, Counter-Strike: Global Offensive ve Euro Truck Simulator 2 oyunları takip etti.
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CD Projekt Red'in oyunseverlerin beğenisine sunduğu RPG türündeki Cyberpunk 2077 oyunu Steam'da en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşti. Oyunseverlerin merakla beklediği Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta oyunculara sunuldu. Cyberpunk 2077'yi PUBG-Survivor Pass: Breakthrough, Counter-Strike: Global Offensive ve Euro Truck Simulator 2 oyunları takip etti.
Cyberpunk 2077 konusu
Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Oyuncular kanun kaçağı paralı asker V olarak ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düşüyor.
Steam'da çok satan 10 oyun
- Cyberpunk 2077
- PUBG-Survivor Pass: Breakthrough
- Counter-Strike: Global Offensive
- Euro Truck Simulator 2
- Football Manager 2021
- Euro Truck Simulator 2 - Road to the Black Sea
- Red Dead Online
- Fall Guys: Ultimate Knokout
- Mount & Blade II: Bannerlord
- Gears 5
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