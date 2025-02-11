DeepSeek fırtına gibi eserken AB'den yapay zekaya dev yatırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde konuştu.

Avrupa'yı yapay zeka alanında öncü kıtalardan biri haline getirmek istediklerini anlatan von der Leyen, bu alanda çalışmalara hız vereceklerini belirtti.

Von der Leyen, dünyanın en hızlı kamuya açık süper bilgisayarlarından bazılarının Avrupa'da bulunduğunu hatırlatarak, bu sistemleri şirket ve araştırmacıların yapay zeka çalışmaları için de kullanımlarına sunacaklarını dile getirdi.

Kurdukları yapay zeka fabrikalarını yapay zeka giga fabrikaları ile bir üst seviyeye taşıyacaklarını vurgulayan von der Leyen, bunların çok büyük veri ve bilgi işlem altyapısı ile modeller eğitebileceğini ifade etti.

Özel sektörden 150 milyar Euro'luk kaynak

Avrupa'da yapay zeka alanının hem kamu hem de özel sektörden önemli miktarda finansmana ihtiyaç duyduğuna işaret eden von der Leyen, özel sektörün 150 milyar Euro taahhüt ettiği yapay zeka girişimini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

AA'nın haberine göre; Von der Leyen, AB'nin "InvestAI" girişimiyle yapay zeka alanına 50 milyar Euro ek kaynak sunacağına dikkat çekerek, "Avrupa'da yapay zeka yatırımları için toplam 200 milyar Euro seferber etmeyi hedefliyoruz" dedi.

AB Komisyonu'nun konuyla ilgili açıklamasında da yapay zeka giga fabrikaları için 20 milyar Euro'luk yeni bir Avrupa fonu kurulacağı kaydedilmişti.

AB, son dönemde yapay zeka alanına yeni yatırımlar yaparak ABD ve Çin gibi rakiplerini yakalamaya çalışıyor.