DeepSeek için geri sayım başladı: İtalya açıklama bekliyor!

İtalya’daki Kişisel Verileri Koruma Kurumu GPDP, Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek’e karşı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, DeepSeek’in kişisel verileri hangi kaynaklardan topladığına, hangi amaçlarla işlediğine ve bunları saklama yöntemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

GPDP, DeepSeek’in veri toplama süreçleri hakkında net bir açıklama yapmaması durumunda, İtalya’da erişiminin engellenebileceğini bildirdi. Çinli yapay zeka uygulaması 20 gün içinde talep edilen bilgileri sunmazsa, platformun faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar gündeme gelebilir.

GPDP daha önce ChatGPT’yi de engellemişti

İtalya, benzer bir süreci Mart 2023’te OpenAI’ın ChatGPT uygulaması için başlatmıştı. GPDP, ChatGPT’nin kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçici erişim engeli getirmiş, ancak OpenAI’ın kullanıcı gizliliğine yönelik düzenlemeleri iyileştirmesiyle Nisan 2023’te yasağı kaldırmıştı.

Bu yeni soruşturma, Çinli yapay zeka modellerinin Avrupa’daki geleceği açısından önemli bir test niteliğinde. GPDP’nin talep ettiği bilgilerin sunulmaması halinde DeepSeek, Avrupa’daki diğer ülkelerde de benzer düzenleyici engellerle karşılaşabilir.

DeepSeek Nedir, neden popüler oldu?

Çin’de High-Flyer Capital Management tarafından desteklenen bir yapay zeka şirketi olarak bilinen DeepSeek, 20 Ocak’ta piyasaya sürdüğü DeepSeek-R1 adlı açık kaynaklı yapay zeka modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Bu model, az sayıda çip ve düşük maliyetli bir yapı kullanarak yüksek performans sunmasıyla ön plana çıktı. DeepSeek-R1, küresel çapta hızla popülerleşerek uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi geride bıraktı ve dünyanın en çok indirilen yapay zeka uygulamalarından biri haline geldi.

Ancak, Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirmesi, Batılı şirketlerin sektördeki hâkimiyetine yönelik soru işaretleri oluşturdu. ABD ve Avrupa’da teknoloji hisselerinde satış baskısı yaratırken, Çin’in yapay zeka alanındaki ilerlemesi düzenleyici kurumları daha dikkatli olmaya itti.

DeepSeek’in Avrupa’daki geleceği tehlikede mi?

GPDP’nin DeepSeek’e yönelik incelemesi, Avrupa’da Çinli yapay zeka modellerine karşı daha sıkı denetimlerin başlangıcı olabilir. Eğer DeepSeek talep edilen bilgileri zamanında sunamazsa, İtalya’da kalıcı bir erişim engeliyle karşı karşıya kalabilir.

Bu süreç, Avrupa’daki diğer veri düzenleyicilerinin de DeepSeek ve benzeri yapay zeka uygulamalarını mercek altına almasına neden olabilir. Çinli şirketin nasıl bir yanıt vereceği, Avrupa’daki yapay zeka rekabetinin seyrini belirleyebilir.