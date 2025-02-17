DeepSeek’e küresel yasaklar artıyor: Güney Kore’den geçici engelleme
Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'e yönelik güvenlik endişeleri birçok ülkede devam ederken, Güney Kore, veri toplama yöntemlerine ilişkin kaygılar nedeniyle modelin indirilmesini geçici olarak yasakladığını duyurdu.
Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), DeepSeek’in veri toplama metotları nedeniyle ülkedeki indirilmesinin "geçici olarak" durdurulduğunu açıkladı. Komisyon, bu yasağın, Güney Kore’nin kişisel veri koruma kanunlarına uygun düzenlemeler yapıldıktan sonra kaldırılacağını belirtti.
Komisyon yetkilisi Nam Seok, DeepSeek uygulamasını halihazırda indiren vatandaşları, yapay zeka modelini kullanırken 'kişisel veri ihlali' tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Güney Kore’de daha önce de DeepSeek’in güvenlik endişeleri nedeniyle ihtiyatlı kullanılması tavsiye edilmişti.
DeepSeek'e küresel yasaklar artıyor
DeepSeek, Avustralya, ABD Donanması, İtalya, ABD’nin New York ve Texas eyaletleri, Hollanda ve Danimarka’da belirli alanlarda yasaklanmıştı.
Çin’de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı modeli DeepSeek-R1’i 20 Ocak’ta piyasaya sürmüştü. Uygulama, kısa sürede popülerlik kazanarak, ABD merkezli ChatGPT’yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.