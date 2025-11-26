Dell beklentileri aştı: Öngörüler yukarı yönlü revize edildi

Dell Technologies, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla piyasa beklentilerini geride bırakarak yapay zeka sunucularına olan talebin güçlü seyrini sürdürdüğünü gösterdi. Şirketin çeyrek geliri 27,01 milyar dolar ile analist tahminlerinin biraz altında kalsa da, düzeltilmiş hisse başına kâr 2,59 dolarla beklentileri aştı.

Öngörülerde yukarı yönlü revize

Dell, yapay zekâ odaklı veri merkezi yatırımlarındaki hızlı büyümeyle birlikte yıllık öngörülerini yukarı yönlü revize etti. Çeyrek dönemde 12,3 milyar dolarlık AI sunucusu siparişi alan şirket, 5,6 milyar dolarlık sevkiyat yaptığını, toplam birikmiş siparişlerin ise 18,4 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu tablo sonrası yıl geneli için AI sunucu sevkiyat hedefi 20 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkarıldı. Şirket yönetimi, yapay zekâ talebindeki yükselişin 2030 mali yılına kadar devam edeceğini öngördüklerini belirtti.

Mali yıl sonuna ilişkin düzeltilmiş hisse başı kâr beklentisi 9,92 dolara yükseltilirken, toplam gelir öngörüsü 111 milyar doların üzerine taşındı. Veri merkezi altyapı biriminin faaliyet kâr marjı yüzde 12,4 ile tahminleri aşarken, toplam brüt kâr marjı ise yüzde 21,1 olarak açıklandı.

Maliyetler ürün gamında baskı yaratıyor

Yönetim, yapay zeka sunucularında kullanılan bellek bileşenlerinin maliyetlerinin olağan dışı hızla arttığını, bunun genel ürün gamında baskı yarattığını ifade etti. Buna rağmen Dell, büyük teknoloji şirketlerinden gelen güçlü taleple birlikte yapay zeka sunucu işinde kârlılığı artırmaya odaklandığını vurguladı.

Çeyrekte ticari PC satışları yüzde 5 artarak 10,6 milyar dolara yükseldi ancak analist tahminlerinin gerisinde kaldı. Toplam gelir ise yıllık bazda yüzde 11 artışla 27 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.