Dell'in 2025 mali yılında çalışan sayısı yüzde 10 azaldı
Yapay zekalı sunucu üreticisi Dell Technologies'in personel sayısı 2025 mali yılında yüzde 10 azaldı.
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Dell Technologies maliyetleri azaltmaya yönelik girişimin parçası olarak iş gücünü azaltmaya devam ediyor.
Yıllık raporunda şirket, 31 Ocak itibariyle yaklaşık 108 bin çalışanı olduğunu, bir önceki yıl yaklaşık 120 bin olan sayının, dışarıdan işe alımların sınırlandırılması ve çalışanların yeniden düzenlenmesi de dahil olmak üzere maliyetleri düşürmek için önlemler almaya devam ettiğini söyledi.