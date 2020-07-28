Deloitte 2030'da yollarda 31,1 milyon elektrikli araç bekliyor

28 Temmuz 2020

Deloitte'un araştırması, 2030 yılında satılan araçların üçte birinin elektrikli olacağını ve toplam elektrikli araç sayısının 31,1 milyona ulaşacağını öngörürken, bu öngörü önceki tahminden 10 milyon adet daha fazla.

COVID-19 salgını sebepli kriz elektrikli araç satışlarında bir aksamaya yol açsa da satışların yine de dünya genelinde 2,5 milyona ulaşacağı bekleniyor. Bileşik yıllık büyüme hesaplanarak yapılan araştırma sonucunda Deloitte toplam elektrikli araç sayısının 2025 yılında 11,2 milyona 2030 yılında ise 31,1 milyona ulaşacağını öngörüyor. Ayrıca 2030 yılında tamamen elektrikli araçların hibrit araçlara oranının yüzde 81'e ulaşacağı tahmin edildi.

Deloitte elektrikli araçlarda bu denli bir değişim öngörmesinin sebebi olarak değişen tüketici hassasiyeti olduğunu belirtti.

Deloitte elektrikli araç departmanı direktörü Jamie Hamilton, "Yüksek fiyatlar elektrikli otomobil satışlarını erken benimseyenlerle limitlese de elektrikli araç fiyatları içten yanmalı motorlu araç fiyatlarıyla yakın düzeye gelmesi ile muhtemel alıcı sayısında artış görüldü. Elektrikli araçlar türlerinde görülen çeşitlilik ve ikinci el piyasalarındaki artış etkisiyle elektrikli araçlar pek çok alıcı için cazip hale geldi. Bunun yanında, elektrikli araçların menzili ve şarj istasyonları sayısının a olması gibi faktörler halen alıcıların aklında yer etmeye devam ediyor." dedi.

Araştırmada ayrıca, elektrikli araç pazarının büyümesindeki diğer etkenlerin çevreye zarar vermemesi, finansal teşvikler ve emisyon hedeflerine uygunluk olarak sıralandı. Yeni araç satışlarının büyük çoğunluğunun şirket araçları ve filo alımları olduğu hesaba katılırsa, yönetici düzeyinde elektrikli araçlara geçiş küresel ölçekte elektrikli araçlara dönüşümü hızlandıracağı belirtildi.

COVID-19 sebepli petrol talebi düşüşü ve buna bağlı olarak tedarik zincirinde görülen bozulmanın da elektrikli araçlara geçişi hızlandırdığını söyleyen Hamilton şöyle devam etti, "Motorlu taşıt satışları azalırken, elektrikli araçlar bazı bölgelerde piyasaya göre direnç gösterdi. Otomobil satışlarının pandemi öncesi döneme dönmesini 2024 yılına kadar beklemiyoruz."