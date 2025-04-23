Deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Android ve iPhone’da  erken deprem bildirimi aktif etme rehberi

İstanbul ve çevresinde art arda meydana gelen depremlerin ardından, milyonlarca vatandaşın gündeminde “Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?” sorusu yer aldı. Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda bulunan deprem erken uyarı sistemi, olası bir sarsıntıdan saniyeler önce kullanıcıları bilgilendirerek hayati önem taşıyan saniyeler kazandırabiliyor.

Android telefonlarda deprem bildirimi nasıl açılır?

Google’ın “Yakınımdaki Deprem” adını verdiği sistem, Android cihazlarda aktif olarak çalışıyor. Telefonun ivmeölçer sensörü sayesinde ani yer hareketlerini algılayan sistem, depremi fark ettiğinde bölgedeki kullanıcıları titreşim ve bildirim yoluyla uyarıyor.

Bu özelliği aktif etmek için şu adımlar izlenmeli:

-Ayarlar menüsüne girin

-Konum Hizmetini açın

-Gelişmiş Ayarlar veya Gelişmiş Konum Ayarları bölümüne gidin

-“Deprem uyarıları” seçeneğini aktif hale getirin

Bu sistemin çalışabilmesi için cihazın Wi-Fi veya mobil veri bağlantısının açık olması gerekiyor. Android deprem bildirimi, genellikle 4.5 büyüklüğünün üzerindeki depremler için devreye giriyor ve ShakeAlert altyapısı üzerinden destekleniyor.

iPhone’da deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

Apple’ın iOS işletim sistemine sahip cihazlarında ise “Acil Durum Uyarıları” özelliği bulunuyor. Bu sistem bazı bölgelerde otomatik olarak aktif hale gelirken, kullanıcıların elle kontrol etmesi de öneriliyor.

iPhone cihazlarda deprem bildirimi açmak için:

-Ayarlar menüsüne girin

-Bildirimler sekmesini açın

Sayfanın en altına inerek “Acil Durum Uyarıları”nın açık olduğundan emin olun

-Bu özellik, deprem gibi doğal afetlerde devlet kurumlarının gönderdiği uyarıların doğrudan kullanıcıya ulaşmasını sağlıyor.

Hayat kurtaran saniyeler

Uzmanlar, telefonlardaki bu deprem erken uyarı sistemlerinin saniyeler içinde bile olsa can güvenliği açısından büyük avantaj sağladığını vurguluyor. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa gibi fay hattına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların, bu sistemleri aktif tutmaları öneriliyor.

Telefon deprem bildirimi açma adımlarını takip eden kullanıcılar, olası bir sarsıntı öncesi daha hızlı ve doğru tepki verebilir. Yetkililer, bu tür teknolojik sistemlerin toplumsal farkındalıkla birlikte daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğini ifade ediyor.