Dev firmalara yanıltıcı indirim soruşturması

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), online fiyatlandırma yöntemleri nedeniyle aralarında StubHub, Viagogo, AA Driving School ve Wayfair’in de bulunduğu 8 şirket hakkında resmi soruşturma başlattı.

İncelemeye konu uygulamalar arasında zorunlu ek ücretler, süre sınırlı satışlar, “otomatik onay” sistemleri, yanıltıcı geri sayım sayaçları ve “drip pricing” adı verilen gizli ücret eklemeleri yer alıyor.

CMA, sekiz firmaya yönelik soruşturmasının nedenlerini şu şekilde açıkladı:

StubHub ve Viagogo, tüketicilerin satın alma sürecinin başında ödemeleri gereken tüm ücretleri (vergiler ve rezervasyon ücretleri gibi kalemleri de) görüp göremedikleri konusunda soruşturuluyor.

AA Driving School ve BSM Driving School, rezervasyon ücretlerini nasıl sundukları ve bu ücretlerin satın alma sürecinin başında gösterilip gösterilmediği konusunda soruşturuluyor.

Gold's Gym, yıllık üyeliği için alınan tek seferlik katılım ücretini nasıl gösterdiği konusunda soruşturma altında. CMA, bu ücretin “kayıt sürecinin bir kısmında sonradan eklenmesi ve reklamı yapılan üyelik maliyetlerine dahil edilmemesi” ile ilgili endişeler olduğunu belirtti.

Wayfair, süreyle sınırlı indirimlerin belirtilen tarihte bitip bitmediği konusunda soruşturuluyor. Marks Electrical, müşterilerin ek hizmetlere (eski cihazların alınması ve kurulum gibi) otomatik olarak dahil edilip edilmediği konusunda soruşturuluyor. Appliances Direct ise bu iki uygulama nedeniyle soruşturma altında.

100 şirkete de uyarı gönderildi

CMA, ayrıca 100 şirkete yazı göndererek fiyat şeffaflığı, ek ücretler ve satış taktikleri konusunda endişelerini iletti. Bu şirketler; tatil, sinema, seyahat, moda, teslimat ve spor gibi geniş bir sektörel yelpazeye yayılıyor.

CMA Başkanı Sarah Cardell, “Tüketicilerin gördüğü fiyatın ödeyeceği fiyat olduğundan emin olması gerekiyor” diyerek firmaların şeffaflığa uyması gerektiğini vurguladı.

Yeni yasayla ağır cezalar gelebilir

Dijital Piyasalar, Rekabet ve Tüketici Yasası kapsamında CMA artık tüketici yasalarının ihlal edilip edilmediğine mahkeme olmadan karar verebiliyor. Bu kapsamda şirketler, küresel cirolarının yüzde 10’una kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.