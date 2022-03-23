Dijital dönüşüm zirvesi, ekosistemin paydaşlarını bir araya getiriyor

İş süreçlerinde yeni teknolojiler etkin bir rol oynuyor. Bu çerçevede dijital dönüşüm, her sektörden şirketin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bu sebeple şirketler, sektörlerine uygun uygulamaları merak ediyor.



Şirketlere Bulut Altyapı hizmetleri ve kendi yenilikçi ürünlerini sunan PEAKUP, dijital dönüşüm özelinde farklı sektörlerden önemli isimleri bir araya getiriyor. PEAKUP öncülüğünde düzenlenen “Pratik İş Uygulamaları Zirvesi: Dijital Dönüşümünüzü Yönetin” adlı zirve, iş dünyasını dijital dönüşüm konusunda güncellemeye hazırlanıyor. Online etkinlik, 24 Mart Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Online form ile kayıt yaptıranlar etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecek.



Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde canlı olarak düzenlenecek zirvede önemli isimler yer alıyor. PEAKUP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprakçı, MNG Kargo Eğitim, Gelişim ve İç İletişim Departman Müdürü Serdar Altınbaş, TAV Technologies İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özkan Sav, Öztiryakiler Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Öztiryaki Urfalılar ve Penta Teknoloji Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü Yasemin Budak zirvede katılımlarını gerçekleştirecek. Programın sonunda katılımcılar soruları cevaplayacak.



