Dijital dönüşüme 4 trilyon dolar

Dijitalleşme şirketlerin öncelikli meselesi olmaya devam ettikçe dijital dönüşüm harcamaları artmaya devam edecek ve 2027 yılında küresel bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarının üçte ikisini geçecek. Yapay zekâ ve üretken yapay zekâ yatırımlarıyla ivmelenen dijital dönüşüm pazarının, önümüzdeki beş yıl boyunca ortalama yüzde16,2 büyüme ile dört trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan Küresel Dijital Dönüşüm Harcama Raporuna göre kuruluşlar dijitalleşmeyi önceliklendirmeye devam ettikçe, dijital dönüşüm (DX) yatırımlarının artmaya devam etmesi ve 2027 yılına kadar tüm bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) harcamalarının üçte ikisini veya daha fazlasını oluşturması bekleniyor.

Dijital dönüşümün artık isteğe bağlı bir yatırım değil bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken IDC’nin Veri ve Analitik Grubu’ndan Kıdemli Araştırma Müdürü Angela Vacca “Bugün, DX harcamaları, ICT harcamalarının DX olmayan kısmına kıyasla daha büyük bir pazarı temsil ediyor. Dijital işletme yatırımları, sektörler genelinde etki gösteren üretken yapay zekânın ortaya çıkışıyla daha da hızlanıyor” diyor.

Finansal hizmetler sektörü başı çekiyor

Önümüzdeki beş yıllık ortalama büyüme hedeflerine bakıldığında, finansal hizmetler sektöründeki dijital dönüşüm harcamaları yıllık ortalama yüzde 20.5 büyüme oranı ile başı çekiyor. Ancak, finansal hizmetler içerisinde, Robotik Süreç Otomasyonu Tabanlı Hasar İşleme yüzde 35,1, Gerçek Zamanlı Finansal Danışmanlık yüzde 29,5 ve Dijital Bankacılık Deneyimi yüzde 29,3 ile en fazla büyüyecek dikey alanlar. Bu üç alanın ortak noktası ise üçünün de veri yoğun sektörler olması, yaptıkları işlerin yapay zekâ, üretken yapay zekâ ve veri analiz teknolojilerine dayanması. Finans kuruluşlarının kullandığı büyük yeni nesil teknojiler kurumları daha etkili, daha müşteri odaklı hale getiriyor ve değişen müşteri taleplerine ve hızla değişen makro-ekonomik ortama daha hızlı yanıt verebilmelerine olanak tanıyor.

En hızlı LATAM büyüyecek

2022-2027 yılları arasında en hızlı büyüme yıllık ortalama yüzde 17.9 büyüme ile Latin Amerika’da görülecek. Çin’in ortalama büyüme rakamının ise yüzde 17.4 olması bekleniyor. IDC analistlerinden Mariya Yahnnyuk, üretken yapay zekânın yükselişinin kuruluşlar için hem zorluklar hem de fırsatlar sunduğunun altını çizerek “Dijital yatırımlar baskın hale geldikçe, kuruluşların kaynak tahsisi ve etkili dijital dönüşüm stratejileri konusunda rehberlik sağlayabilen tedarikçilerle iş birliği yapması kritik önem taşıyor. Rekabetçi ve yenilikçi kalabilmek için, üretken yapay zekânın potansiyel faydalarından yararlanmak ve belirsizlik nedeniyle fırsatları kaçırmamak gerekiyor” diye uyarıyor.