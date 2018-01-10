Dijital pazarlamada planlama konuşulacak

10 Ocak 2018

Analytics Akademi tarafından 10.’su düzenlenecek 2018 yılının ilk Analytics Meetup’ında, Türkiye’nin dijital pazarlama profesyonelleri dijital pazarlamada etkin planlamanın sırlarını paylaşacak.

Ücretsiz olarak sınırlı sayıda katılımcıya açık olarak düzenlenecek olan Analytics Meetup - Planning Analytics etkinliğinde, Çok Kanallı Pazarlama Planlaması ve Etkin Kanal Stratejileri” konusu ile Criteo firmasından Barış Çoşkungönül, “Yıllık Seo Bütçe Planlamasında Püf Noktalar” konusu ile SEOMonitor firmasından Yusuf Barutçu ve “Dönüşüm Optimizasyonu Planlama” konusu ile Hype firmasından Esad Tatlıpınar konuşmacı olarak yer alacak.

25 Ocak Perşembe günü saat 18:00’da Kworks Girişimcilik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikte katılımcıları etkinlik sponsorlarından sürpriz hediyeler de bekliyor.

Etkinliğine ücretsiz olarak katılım sağlamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.

Tarih: 25 Ocak Perşembe 18:30 - 21:30

Yer: Kworks Girişimcilik ve Araştırma Merkezi

Kayıt: https://analyticsakademi.com/analytics-meetups/

Konu ve Konuşmacılar:

18:30 – 19:00 Networking

19:00 – 19:40 Çok Kanallı Pazarlama Planlaması ve Etkin Kanal Stratejileri - Criteo Turkey Sales Director | Barış Çoşkungönül

19:40 – 19:50 Ara

19:50 – 20:30 Yıllık SEO Bütçe Planlamasında Püf Noktalar - SEOMonitor Country Manager | Yusuf Barutçu

20:30 – 20:40 Ara

20:40 – 21:20 Dönüşüm Optimizasyonu Planlama - Hype Conversion Optimization Expert | Esad Tatlıpınar

21:20 – 21:30 Kapanış