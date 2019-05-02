‘Dijital Türkiye’nin marka bilim festivali başladı

02 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Geleceğin nitelikli işgücünü yetiştirmek ve bilimi toplumun tüm kesimlerine sevdirmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğu ve Kültür A.Ş’nin organizasyonuyla bu yıl sekizincisi yapılan Turkish Airlines Science Expo açılış töreniyle başladı.

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Mehmet Bölücek, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir, sponsor olan işadamları ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl ‘Dijital Türkiye’ ana temasıyla düzenlenen festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleceğin nitelikli işgücünü bugünden yetiştirmek, onları motive etmek, yetenekleri doğrultusunda doğru bir şekilde yönlendirmek ve onlara ‘ben de yapabilirim’ duygusunu aşılamak amacıyla yola çıktıklarını hatırlattı. Türkiye’nin her alanda işini iyi yapan insanlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Ama hemen bütün iş kollarını ilgilendiren fen bilimleri ve teknik alanlarda özellikle nitelikli iş gücü yetiştirmemiz gerekiyor. Bilim ve Teknoloji Merkezi’miz, Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli üretim konusundaki kararlılığına katkı sağlayan bir kurum olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu doğrultuda çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin ilgi ve merakını bilime çekmek amacıyla çok büyük yatırımlar gerçekleştirmekteyiz dedi.

Gelecek çok daha iyi olacak

Meslek tanıtım alanında 25 farklı meslek geleceğin iş gücü olan gençlere tanıtılırken, ‘meslekler yarışıyor’ etkinliği ise gençleri, eğitimcileri ve ilgili sektörlerin önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Festival boyunca alanında uzman isimlerin söyleşilerle tecrübelerini gençlere aktaracağını hatırlatan Başkan Aktaş, Turkish Airlines Science Expo’nun en önemli parçalarından birinin de proje yarışması olduğunu hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanı Mehmet Bölücek, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Ulusal Bilim Kampı’nda 81 ilden 350 öğrenciyi Bursa’da ağırladıklarını belirterek, bu organizasyona katkılarını nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 3 Ulusal Bilim Kampı’nın proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Festivale destek veren sponsor işadamlarına teşekkür plaketi veren Başkan Aktaş daha sonra protokol üyeleriyle birlikte fuar alanındaki startları tek tek gezip, teknoloji üreten öğrencilerin çalışmalarını dikkatle inceledi.

Başkan Aktaş, Türk Hava Yolları’nın uçak simülatörüne binerek, havadaki uçağı da piste indirmeye çalıştı.

Festival, BEBKA, Türk Hava Yolları, Milli Eğitim Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ons Makina, Mesafe Koleji, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Tübitak Butal, Türksat, Roketsan, Aydın Okulları, Kavram Okulları, Tan Okulları, Şahinkaya Okulları, Osmangazi Okulları, Limak, Eker, Coşkunöz, İnoksan Emko, Borçelik, Ermetal, Buski, Poligon Mühendislik, Beyçelik, İneva, Autodesk, Bosiad, Kuaförler Odası, Kaynak Merkezi, Robjet, Mnç Koleji ve Gold Magesty gibi önemli kurum ve kuruluşlar tarafından desteklendi.