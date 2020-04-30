Dijitalleşen şirketler salgın sürecinde bir adım önde

30 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

Avrupa’da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunan DFDS’nin Akdeniz İş Birimi, koronavirüs (COVID-19) salgınının önemli ölçüde etkilediği lojistik sektörünün kadın liderlerini dijital DFDS Akademi Platformu üzerinden bir araya getirdi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyıldız, Ekol Lojistik Ülke Genel Müdürü Arzu Akyol Ekiz ve Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem Atabek Zeybek, lojistik sektöründe ‘yeni normal’ tanımını tartıştı.

DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga’nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda konuşmacılar salgın sürecinin lojistik sektörünü nasıl etkilediğini, öngördükleri fırsatları ve sektördeki değişim üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Panelde bu süreci en iyi atlatanların dijital dönüşüm süreçlerini önceden tamamlayan şirketler olduğuna vurgu yapıldı. UTİKAD Yönetim Kurulu üyesi Berna Akyıldız, bu süreçte teknolojik alt yapının önemini daha net gördüklerine dikkat çekerek, “Sektörde daralma olduğu halde dijitalleşme alt yapısını tamamlamış şirketler öne geçti. Elbette verimlilik düşüşü oldu ancak beraber çalışma yöntemlerine hız verdik. Gerekli tedbir ve önlemleri de alarak kesintisiz hizmet yolları bulduk” dedi.

“Sürdürülebilirlik, tedarik zinciri için de ele alınmalı”

Ekol Lojistik Ülke Genel Müdürü Arzu Akyol Ekiz, tedarik zincirine dair değerlendirmelerde bulunarak, “Salgınla birlikte tedarik zincirinin kolayca kırılabildiğini gördük. Şirketler şimdiye kadar sadece iklim değişikliği ve çevre konuları ile özleştirdikleri sürdürülebilirlik kavramının tedarik zincirlerinin sürekliliği için de ele alınması gerektiğini fark ettiler. Dijital çözümleri hızlandırmak sektördeki herkes için önem kazandı” diye konuştu.

Küresel rekabet değil verimlilik ön planda olacak

Değerlendirmesinde satın alma alışkanlıklarının, üretim ve tüketim eğilimlerinin değişmeye başladığına değinen Tur Transit Lojistik İcra Kurulu Başkanı Şebnem Atabek Zeybek, “Bu süreçle birlikte küresel rekabetin şekil değiştireceğini, rekabetin geri plana atılacağını düşünüyorum. Tedarik zinciri için verimliliğin nasıl artırılabileceğine dair yeni ortak çözümler bulunacak. Teknoloji yatırımları artarak sürdürebilirlik projelerine hız verilecek” dedi.

Türkiye Afrika’da yeni fırsatlar yakalayacak

Değerlendirmelerde teknolojiye yatırımın artacağı, Türkiye’nin genç nüfusunun dijital dönüşümle daha aktif hale geleceği ve kilit noktadaki jeopolitik değeriyle yeni fırsatlar yakalayacağı da konuşuldu. Bu süreçte Çin’in hedef pazarlarına yeniden hitap edebilmesinin zaman alacağının ve proaktif davranan, üreten bir ülke olarak Türkiye’nin özellikle Afrika pazarında yeni fırsatlar yakalayacağının altı çizildi.

Otomotiv ve tekstilde hareketlilik bekleniyor

Konuşmacılar ayrıca, otomotiv ve tekstilde hareketlenme beklediklerini, yerel ticaretin ve intermodal tedarik zincirinin önem kazanacağını belirtti.

ONLINE UYGULAMALAR YÜKSELİŞTE



FRACHTBOX 8 KAT HIZLANDI

Lojistik ve gümrük firmalarının online pazarlamasını yapan internet portalı Frachtbox, salgın döneminde site trafiğinde 8 kat artış yaşadığını açıkladı. Birçok firmanın sahada satış ve pazarlama faaliyeti yapamaması nedeniyle ilk üç ayda, geçen yılki tüm trafiği yakaladıklarını vurgulayan Frachtbox Kurucusu Mehmet Can, “Bu zorlu süreçte firmaların satış ve pazarlamasına destek sağlıyoruz, lojistiğin en hızlı ve verimli şekilde yapılmasına katkı sunuyoruz” dedi. Kurumsal sorumluluklarını da yerine getirmeye çalıştıklarını ifade etti. “Dijitalleşme yeni dünya düzeninin en önemli parçası olacak” diyen Can, şunları kaydetti: “Sitemize Türkiye-İngiltere rotası giren bir nakliyeciye, Almanya’dan Türkiye-İngiltere yükü olan bir müşteri ulaşabiliyor. Normal pazarlama şartlarında o nakliyecinin Almanya’daki o müşteriye ulaşması çok zor ancak bizim aracılığımız ile bu mümkün olabiliyor. Çünkü dijitalleşme sayesinde dünya artık daha da küçük. Nakliyeci dijital ortamda saniyeler için navlun teklifi verebiliyor, ulaşamadıkları birçok müşteriye ulaşma imkânı sağlıyor.”



TIRPORT, İŞ HACMİNİ YÜZDE 30 ARTIRDI

Yapay zekâ algoritmalarıyla desteklenen iş modeliyle lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdiklerini kaydeden TIRPORT Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, özellikle spot pazarda KOBİ’lerden gelen yoğun taleple 15 Mart-15 Nisan arasındaki dönemde iş hacmlerini yüzde 30’un üzerinde artırdıklarına dikkat çekti. Kale, “KOBİ’ler, Koronavirüs nedeniyle alışık oldukları klasik yöntemlerle uygun kamyonlara ulaşamayınca, dijital platform olan TIRPORT’u keşfetmeye başladılar. Aynı şekilde, kamyoncular da hızla TIRPORT üyesi oluyor ve sistemimizde 35 bine yakın aktif kamyoncu yer alıyor. TIRPORT olarak bu yılın sonunda günde 5 bine yakın taşımayı yönetmeyi hedefliyoruz. Bu rakam, Türkiye’nin en büyük lojistik firmasının 2 katı bir hacme ulaşmış olmayı ifade ediyor. TIRPORT’un 2023 hedefi ise, pazarda yüzde 7’lik bir pazar payına ulaşmak, günde 30 bin taşımayı yönetebilmek, Türkiye’deki 250 bin kamyoncunun bulunduğu yerden yük bulmak ve dönüş yükünde için 1 numara olmak" diye konuştu.



KARGOMKOLAY SINIRLARI AŞIYOR

DRN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Türker, salgın sürecinde yükselişe geçen e-ticaret alanında, Türkiye’de faaliyet gösteren çok büyük oyuncuların yanında, daha butik hizmet veren yüzbinlerce e-ticaret sitesi bulunduğuna dikkat çekerek, bu sitelerin büyük çoğunluğunun da yurt dışına hizmet veremediği için gelen talepleri yanıtsız bırakmak durumunda kaldığını dile getirdi. Türker, özellikle kıyafet, ev tekstili, aksesuar gibi satışları geri çevirmek istemeyen e-ticaret sitelerinin, KargomKolay’ın ücretsiz e-ihracat entegrasyonu ile 219+ ülkeye ürünlerini satmaya başladığını açıkladı. KargomKolay -ihracat Entegrasyonu ile online mağazalar, kargo ülkesine göre anlık ve otomatik olarak kapıdan kapıya yurtdışı kargo ücretini hesaplıyor ve teslim süresini ziyaretçiye söylüyor. Sepetteki ürünlerin ağırlıklarına ve desisine göre otomatik güncelliyor. Online mağazanın ziyaretçisi, satın almak istediği ürünlerin bedelini öderken, kargo bedelini de önden ödeyebiliyor. Sipariş sonrasında ise kapıya teslimat işlemlerini KargomKolay, hallediyor.