Discord'la ilgili önemli gelişme: Erişim engeli kaldırıldı mı?

ABD merkezli popüler iletişim platformu Discord’a, Türkiye’de 2024 yılı Ekim ayında mahkeme kararıyla getirilen erişim engeli kaldırıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da iki kadının öldürülmesinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismar olaylarıyla gündeme gelen platform hakkında başlatılan incelemeler sonucunda erişim yasağı uygulanmıştı.

Erişim engeli kaldırıldı

Sosyal medyada yer alan iddiada Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığı bildirildiği duyuruldu.

Yetkililerden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engelinin hala devam ettiği görülüyor.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Discord erişim yasağı hakkında konuşmuştu. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak."