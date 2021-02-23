DOF Robotics, ticaret hacminde yüzde 95 ihracat oranını yakaladı

Eğlence sektörüne yönelik ürettiği yüksek teknoloji ürünlerin yanı sıra otonom teknoloji alanında geliştirdiği ürünleri salgın döneminde DOF Healthcare markasıyla piyasaya süren DOF Robotics, katma değerli ürün ihracatıyla da yurt ekonomisine sunduğu katkıyı sürdürdü. 2020 yılında salgına rağmen üretim ve Ar-Ge çalışmalarına devam eden DOF Robotics, yılı toplam ticaret hacminin yüzde 95’ine karşılık gelen ihracat oranıyla tamamladı.

Aynı şekilde ürün yelpazesini yeni ürün ve teknolojilerle genişleten DOF Robotics, salgın döneminde güncellediği 2020 hedeflerini gerçekleştirirken 2021 yılı için de hedef büyüttü.

2020'nin eğlence sektörü için parlak bir yıl olmadığını söyleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, ancak dünyanın her yerindeki sektör paydaşlarının insan sağlığını merkeze alan yaklaşımla bu dönemi bir fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

DOF Robotics olarak 2021 yılına büyük bir motivasyon ile başladıklarını aktaran Mertcan, şunları kaydetti: "2020 yılını, ürün yelpazemizin büyük bir kısmına karşılık gelen eğlence simülatörlerinin yanı sıra otonom teknolojiler ve sağlık alanında yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerine yoğunlaşmak adına bir fırsat olarak değerlendirdik. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu sancılı süreçte başta DOF Robotics ekibinin ve onların ailelerinin sağlığı olmak üzere toplum sağlığını tüm faaliyetlerimizin merkezine konumlandırdık. Şirket olarak pandeminin olumsuz ikliminden etkilenmediğimizi söylemek doğru olmaz. Fakat bu olumsuz havayı, üretim ve istihdamın devamını sağlayarak, DOF Robotics'in bugün dünyada elde ettiği başarıların tümünde emeği bulunan ekibimizle dağıttığımızın altını çizmem gerekiyor."

Eğlence sektörünün salgından kenetlenme ruhuyla çakacağına işaret eden Mertcan, "Sektörün paydaşları olan yatırımcılar, tema parklar, aile eğlence merkezi işletmecileri ve üreticiler ile pandemi boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz ulusal ve uluslararası toplantılarda pandemi sonrası dönem için bir umut havası hakim. Söz konusu toplantılarda, dünyanın bu sıkıntılı süreçte eğlence ile arasına giren mesafe ve sürecin insan psikolojisi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin hafifletilmesi ihtiyacı ile pandemi sonrası sektörün büyümeye devam edeceği görüşü ağır basıyor. DOF Robotics olarak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimize yeni dönemde daha da hız vererek yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz."

Sektör yatırımcılarının salgın sonrası için motivasyonlarının yüksek olduğunu ve bunun memnuniyet verici olduğunu kaydeden Mertcan, 2021 yılı itibarıyla sektörde beklentilerin üzerinde bir hareket söz konusu olduğunu aktardı.

"2021 DOF Robotics'in yılı olacak"

Ekip olarak bütün senaryoların simülasyonunu yaptıklarını, dolayısıyla bütün yeni normallere hazır olduklarını belirten Mustafa Mertcan, "DOF Robotics olarak, bu dönemi gelişen dünyanın değişen ihtiyaçlarına yönelik bir Ar-Ge yılı olarak geçirdiğimizin üzerinde durmak istiyorum. Bu dönemde geliştirdiğimiz yeni ürün ve teknolojiler ile mevcut ürünlerimize olan talep sevindirici bir şekilde devam etti. Pandeminin beraberinde getirdiği tüm olumsuz havaya karşın bu dönemde Vietnam, Meksika ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın her yerinden ürünlerimize olan talebi karşılamak adına çok çalıştık ve bugün dünya yüzölçümünün büyük bir kısmına karşılık gelen alanda ve 80’den fazla ülkede DOF Robotics ürünlerinin insanların hayatlarına dokunuyor olmasının gururunu yaşıyoruz."

DOF Robotics olarak 2021 yılına profesyonel bir planlama doğrultusunda yüksek konsantrasyon ile adım attıklarının altını çizen Mertcan, bu yılın ilk çeyreğinde 2020’nin satış rakamlarını yakalamayı geri kalanında ise satış rekorlarına imza atmayı hedeflediklerini belirterek, "Lansmanını gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar ile nitelikli büyüme planlarını gerçekleştireceğiz ve 2021'in DOF Robotics'in yılı olacak." dedi.