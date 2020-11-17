Dragon ISS'e kenetlendi

Spacex'in uzaya fırlattığı Dragon adlı uzay aracı mürettebatı olan ve 6 boyunca bilimsel araştırmalar yapacak olan NASA’dan astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Soichi Noguchi'yi ISS'e ulaştırdı.

Mürettebatın 27 saatlik yolculuğu Dragon kapsülünün ISS'e kenetlenmesiyle son bulurken, bu yolculuk Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 2011 yılında uzay uçuşlarını durdurması sonrasında yaptığı ilk insanlı uzay yolculuğu oldu.

Uçuş ayrıca NASA'nın ve ticari bir şirket tarafından üretilen bir kapsül ile ilk uzay yolcuğu oldu.