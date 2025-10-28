Dubai’de drone ile yemek teslimatı dönemi başladı
Dubai Sivil Havacılık Otoritesi, kentin Nad Al Sheba bölgesinde drone ile yemek teslimatı başlattı.
Dubai, akıllı şehir vizyonu kapsamında drone teslimatında yeni bir dönemi başlattı. Sivil Havacılık Otoritesi, Keeta Drone ve İslami İşler ve Hayır Kurumları Dairesi’nin ortak girişimiyle Nad Al Sheba bölgesinde insansız hava araçlarıyla yemek teslimatı başlatıldı.
Drone'lar, Avenue Mall’daki restoranlardan sipariş edilen yiyecekleri Nad Al Sheba Grand Camii’ndeki toplama noktasına ulaştırıyor.
Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Mohammed Abdullah Linjawy, projenin Dubai’nin teknolojik yeniliklere olan bağlılığını gösterdiğini belirterek, “Drone teslimatlarıyla sürdürülebilir, teknoloji odaklı bir geleceğe ilerliyoruz” dedi.
Halihazırda Dubai Silicon Oasis’te dört güzergâhta faaliyet gösteren Keeta Drone, Nad Al Sheba hattıyla ağını genişletti.