M.Rıdvan CEBECİOĞLU

10 yılı aşkın bir süredir adeta kaderine terk edilen, ardından kapatılması kararlaştırılan Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent, son dönemde yaptığı atılımla girişimcilerin uluslararası başarılara imza atmasına imkan sağlıyor. Yazılımdan sağlığa, havacılıktan tarıma kadar farklı sektörlerde boy gösteren 34 firmanın çalışmalarını sürdürdüğü Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent, inovatif ürünleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 80 ofislik yeni projesinin tamamlanmasıyla kapılarını daha fazla girişimciye açacak olan Teknokent’te kurulan ön kuluçka merkezi de daha fazla projenin globalleşmesine ön ayak olacak.

Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz’den uzun zaman atıl kalan Teknokent’te yaşanan hızlı değişimi DÜNYA’ya anlattı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında göreve gelen Ersan Öz, kısa bir sürede geldikleri noktayı, “Kapatma kararı alınan Dumlupınar Tasarım Teknokent, küllerinden yeniden doğdu” sözleriyle ifade ediyor. Tüm Kütahya’nın desteğini alarak geleceğe dönük adımlarını emin bir şekilde attıklarına vurgu yapan Öz, “Muhteşem bir sinerji yakaladık. Ekip çalışmamız başarıyı getirdi. Sistemli bir çalışmayla yüzde 30 kapasiteyle çalışan Teknokent’i yüzde 90’ın üzerine çıktık. Yeni binamız için de onay çıktı. Dünya pazarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini destekleyerek, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında aktif rol oynamak istiyoruz” diyerek sorularımızı yanıtladı.

Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent’i bir de sizden dinleyelim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2009'da Kütahya Organize Serbest Bölgesinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) kurulması ile ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunuyor. Başvuru, Başbakanlığın uygun görüşü ile Bakanlar Kurulu’nca onaylanıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortaklaşa kurmuş oldukları Kütahya Dumlupınar Tasarım, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin resmi olarak kurulmasından sonra Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi 2013 yılında faaliyete başlıyor. Teknokent binamız 2 bin metrekare kiralanabilir ofis alanına sahip. Yazılım şirketleri başta olmak üzere otomasyon ve kimya sektörlerinden 34 şirket Dumlupınar Teknokent’te faaliyet gösteriyor.

Merkeziniz hangi teknoloji alanlarına yoğunlaştı?

Firmalarımız genellikle yazılım geliştirme alanında çalışıyorlar. Bununla birlikte Endüstri 4.0 çözümleri üreten, medikal alanında patent sahibi ve rehabilitasyon teknolojileri üzerine de çalışan firmalarımız var. Sağlık alanındaki teknolojiler üzerine çalışan firmalarımızdan bir tanesi ilk yerli Bronkoskopi cihazını merkezimizde geliştirdi. Şu anda ticarileşmesi için çalışmalar sürüyor. Bir diğer firmamız ise arıtma filtrasyon sektörü için seramik filtre üretiyor ve ihraç ediyor. Yazılım firmalarımızdan biri sanallaştırma teknolojileri üzerinde ilk yerli yazılımı geliştirdi. Bir diğer firmamız da tarım alanında kullanılabilecek bir drone projesini tamamladı. Ayrıca ön kuluçka girişimcilerimizden 11 yaşındaki Doruk Cengiz Teknofest’in ilk iki etabında Türkiye üçüncüsü olarak, Teknofest yarışlarına katılmaya hak kazandı. Yarıştığı drone’u da babası ile birlikte geliştirdi.

Bugüne kadar kaç firma merkezden yararlandı?

Kurulan Kuluçka Merkezi’nizden mezun olan firma sayısı kaçtır? Bugüne kadar 60 firma Kütahya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden yararlandı. Kuluçka merkezimiz aktif olarak 2020 senesinin Aralık ayında açıldığından henüz mezun firmamız yok. Ancak kuluçka merkezimizde aktif olarak 2 adet firmamız, ön kuluçka merkezimizde de aktif olarak 1 adet girişimcimiz mevcut. Bu sayıların artması için gerekli çalışmaları yapıyoruz, önümüzdeki dönemde ciddi adımlar atmaya hazırlanıyoruz.

Teknokent’ten en çok hangi sektörler yararlanıyor?

Merkezimizde genellikle yazılım sektöründen firmalar olmakla birlikte, mühendislik, mimarlık, tıp, medikal, biyokimya, inşaat gibi farklı sektörlerde firmalarımız yararlanıyor. Geleceğe dönük planlarımız hazır. Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğ ine katkı sağ lamak istiyoruz. Giriş imciliğ i ve yenilikçiliğ i teş vik ederek, sektör öncelikleriyle Kütahyamızın, bölgemizin ve Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağ lamak istiyoruz.

Şu an kaç firma, hangi konular üzerinde merkezinizde çalışıyor?

Şu anda aktif olarak 34 firmamız çalışmalarını merkezimizde yürütüyor. Bunlardan 2 tanesi kuluçka firması. Bu firmaların 17 tanesi yazılım ve bilişim alanında, 3 tanesi sağlık alanında, 2 tanesi medikal alanında, 2 tanesi mühendislik alanında çalışıyor. Diğer firmalarımız havacılık, kimya, tarım, enerji, elektronik, gıda sanayi, çimento ve çimento ürünleri alanında faaliyet gösteriyor.

Merkezinizden bugüne kadar çıkan hangi ürünler ticarileşti?

Rainbow firmasının yaptığı ve ilk yerli akıllı sulama cihazı, Cevizsoft firmasının geliştirdiği saha satış uygulaması Tcaree, Uzmed firmasının geliştirdiği Bronkoskopi cihazı diye sayabilirim. Bronkoskopi’nin tıbbi cihaz olması sebebiyle şu anda ticarileşebilmesi için yapılan test süreci devam ediyor.

Merkezinizin markası olan en özel projeleriniz hangileri?

Bizim için her proje merkezimizin markası olmaya adaydır. Örneğin, Rainbow isimli bir firmamız ilk defa yerli olarak akıllı sulama sistemi ürününü üretti ve şimdi dünyaya satıyor. Aynı şekilde Uzmed isimli firmamız Türkiye’nin dünya üzerinde Bronkoskopi cihazı yapabilen üç ülkeden biri olmamızı sağladı. Hayata geçen projelerimizle ülkemizin adını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlayacak müteşebbislere her zaman kapımız açık.

Teknokentinizin firmalara sunduğu finansal avantajlar neler?

2023 yılına kadar TGB’deki şirketler yürüttükleri Ar-Ge projeleri ve geliştirdikleri yazılımlar ile ilgili olarak KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikler alıyor. Şirket içerisinde çalışan Ar-Ge ve yazılım personeline de stopaj teşviki, sigorta primi teşviki veriliyor. Aynı zamanda bölgede faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmetleri, esnek kira sözleşmeleri, ortak toplantı mekanları, proje danışmanlığı, ortak faks, fotokopi gibi ofis ekipmanı ile muhasebe hizmetleri de veriliyor.

TEKNOKENTTE BÜYÜYEN TEKNOLOJİ FİRMALARI

● Cevizsoft Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen “Tcaree Saha Satış ve Ziyaret Frekansı” projesiyle mikro ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra KOBİ’lerin saha süreçleri de bulut sistemi üzerinden kolay bir şekilde yönetilebiliyor. Bir mobil satış dağıtım sistemi olarak nitelendirilebilen Tcaree, sıcak satış ve soğuk satış süreçlerini yürüten firmaların satış, tahsilat, sipariş, iade, sayım, rota izi gibi gerekli olan tüm modülleri kullanarak şirket ön muhasebe ve saha süreçlerini daha sağlıklı yönetmesini sağlıyor. Projenin rakiplerinden farklı olan yenilikçi yönü ise bigdata yönetiminde üstün özelliklere sahip olması ile veri güvenliği ve yedeklenebilir çözümler sunuyor. Başka bir yenilikçi yönü ise Tcaree’de bulunan NFC teknolojisini kullanan algoritması ile nokta ziyaretlerinde yüzde 100 ziyaret frekansı yakalamış olması. Bunlar sayesinde işletmeler saha personellerini daha etkin takip edebilir, kullandıkları bir yazılım ile entegre olabilir, donanım maliyetlerini düşürerek karlılık ve satışların artmasını sağlayabilir. 5 farklı dilde geliştirilen uygulamanın Avrupa’ya da ihracatı devam ediyor.

Kuvars Soft, Türkiye’nin ilk yerli ve milli yazılımını geliştiriyor

Teknokent bünyesinde iki proje yürüten Kuvars Soft’un, sanallaştırma sistemlerinin yedeklemesi üzerine ilk yerli yazılımı geliştirdiğini söyleyen Ersan Öz, “Sanallaştırma sistemlerinin yedeklemesi projesi kapsamında Vmware ve Proxmox sanallaştırma sistemlerinin yedeklerini alabilen ve bu sistemler üzerinde bulunan sanal makineleri birbiri içerisinde taşıyabilen bir yedekleme yazılımı geliştirilmekte. Yazılım, alanındaki ilk yerli ve milli yazılım. Kuvars Soft olarak geliştirilen bir diğer yazılım ise yerli ERP yazılımı. Yazılımın diğer ERP yazılımlarından en büyük farkı, yazılımda entegre bir üretim yönetim sisteminin olması. Yazılım küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için insan kaynakları, ön muhasebe, ticaret, finansman, yönetici ekranı gibi modülleri içerdiği gibi aynı zamanda özellikle fabrikalar için fabrikadaki üretim sürecini kontrol altına alabilen bir üretim yönetim sistemine de sahip. Yazılım kapsamında üretim yönetim sistemi her sektör için ayrı, diğer modüller ise sektörler için ortak olarak geliştiriliyor. Yazılımın altyapısı ise şirketin resmi iş ortağı olduğu milli işletim sistemi Pardus’u kullanıyor” diye konuştu.