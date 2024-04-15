Dünya PC pazarında ibre pozitif

Kemalettin BULAMACI

International Data Corporation (IDC) verilerine göre dünya genelinde PC satışları yeniden artışa geçti. Yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 59.8 milyon PC satılırken, Lenovo yüzde 7.8 büyüme ve yüzde 23 pazar payıyla yine lider konumda. Gerçekleşen satış rakamlarıyla, PC endüstrisi pandemi öncesindeki 60.5 milyon adetlik satışa ulaşmış durumda. Özellikle Avrupa ve ABD pazarında enflasyon oranlarının düşüş trendine girmiş olması, yapay zeka çipine sahip PC’ler, Microsoft’un Windows işletim sisteminin yenilenmesi satışlardaki artışın temel sebebi olarak görülüyor. Dünyanın en büyük PC pazarı Çin’de ise satışlar henüz yükseliş trendine geçmiş değil. Çin’de, hem ABD hükümetinin uyguladığı işlemci ambargolarının hem de deflasyonist ortamın PC satışlarındaki olumsuzluğu devam ettirdiği iddia ediliyor.

Lider Lenovo

Pazarda 13.7 milyon PC satışı gerçekleştiren Lenovo lider konumdayken, onu HP, Dell ve Apple takip ediyor. HP’nin satışları neredeyse sabit kalırken, Dell’in satışlarında ise yüzde 2.2’lik bir düşüş hakim. Pazarın dördüncü büyük oyuncusu konumundaki Apple ise yeni nesil MacBook Air satışları ile pazar payını yükseltmeye devam ediyor. Tayvanlı üreticilerden Acer, satışlarındaki yüzde 9.2 artış ile yine bir Tayvanlı üretici olan Asus’un düşen satışlarını yakaladı. Daha küçük çaptaki üreticilerin satışları ise toplamda yüzde 5 düşüş kaydetti. Diğer bir araştırma şirketi Canalys verilerine göre de PC satışları yüzde 3.2 artış gösterdi. Artış, büyük ölçüde dizüstü bilgisayar segmentinde gerçekleşirken masaüstü PC satışları ise yerinde saydı.

Yükseliş devam edecek

Yılın ilk çeyreğinde görülen büyümenin yıl boyunca devam etmesi bekleniyor. Canalys Baş Analisti Ishan Dutt, araştırma sonuçlarını yorumlarken “Üreticiler halen stok düzeltmeleri gerçekleşiriyor. Ancak, dünya çapındaki kurulu PC envanteri, şimdiye kadar hiç bu kadar eski kalmamıştı. Bu yıl içerisinde Windows 11’e geçişler ve yeni nesil yapay zekalı bilgisayarlara gelecek olan taleple büyümenin ivme kazanarak devam etmesini bekliyoruz” diyor. Bu yıl PC satışlarının 250 milyon adedin üstüne çıkması beklenirken, gerçekleşecek satışların 50 milyonun yeni nesil pay zeka işlemcili PC’lerin oluşturması bekleniyor.

ABD’de Huawei çatlağı

ABD, 2019 yılından itibaren Çinli Huawei’ye yönelik yaptırımlar uyguluyor. Huawei dışında, diğer Çinli şirketlere de işlemci satışı, özellikle de yapay zeka özellikli işlemci satışları zorlaştırılıyor. Intel ve AMD gibi şirketler ancak özel izinler çerçevesinde Çin’e işlemci sevkiyatı yapabiliyor. Tüm bu yaptırımlara, denetimlere ve zorlaştırmalara rağmen Huwaei’in duyurduğu yeni Intel yapay zeka işlemcili PC, ABD’deki senatörleri kızdırmış durumda.

ABD ticaret bakanlığının Intel’e sağlamış olduğu Çin’e işlemci satışı imtiyazı senatörler tarafından sorgulanmaya başlandı. Bir taraftan yaptırımlar devam ederken diğer taraftan da ticaretin devam etmesi ABD’de hükümet ve senato arasında tartışmalar yaratıyor. Intel’in Huawei’e işlemci sevkiyatlarının bu yıl sonunda tamamen yasaklanması için Biden hükümetine ciddi bir baskı oluşmaya başladı.