Dünyada 8,5 milyon cihaz mavi ekran sorunundan etkilendi
Microsoft, şirkete siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Microsoft, 8,5 milyon Windows cihazının yazılım sorunundan etkilendiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bağımsız bir siber güvenlik şirketi olan CrowdStrike'ın 18 Temmuz'da küresel olarak bilgi teknolojileri sistemlerini etkilemeye başlayan bir yazılım güncellemesi yayınladığı anımsatıldı.
Bunun bir Microsoft olayı olmasa da ekosistemini etkilediği belirtilen açıklamada, şirketin müşterileriyle, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle iletişimi sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, bu olayın küresel bulut sağlayıcıları, yazılım platformları, güvenlik ve diğer yazılım sağlayıcıları ile müşterilerden oluşan geniş ekosistemin birbirine bağlı doğasını ortaya koyduğu kaydedildi. Yaşanan teknoloji arızası, dünya genelinde bankacılık ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara neden oldu. Uçuşlar durduruldu, havaalanlarında kuyruklar oluştu ve yolcular manuel olarak kontrol edildi.