Dünyada 8,5 milyon cihaz mavi ekran sorunundan etkilendi

Microsoft, 8,5 milyon Windows cihazının yazılım sorunundan etki­lendiğini açıkladı. Şirket­ten yapılan açıklamada, ba­ğımsız bir siber güvenlik şir­keti olan CrowdStrike'ın 18 Temmuz'da küresel olarak bilgi teknolojileri sistemle­rini etkilemeye başlayan bir yazılım güncellemesi yayın­ladığı anımsatıldı.

Bunun bir Microsoft olayı olmasa da ekosistemini etkilediği be­lirtilen açıklamada, şirketin müşterileriyle, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle ile­tişimi sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, bu olayın küre­sel bulut sağlayıcıları, yazılım platformları, güvenlik ve diğer yazılım sağlayıcıları ile müş­terilerden oluşan geniş eko­sistemin birbirine bağlı doğa­sını ortaya koyduğu kaydedil­di. Yaşanan teknoloji arızası, dünya genelinde bankacılık ve sağlık hizmetlerinde ciddi ak­samalara neden oldu. Uçuşlar durduruldu, havaalanlarında kuyruklar oluştu ve yolcular manuel olarak kontrol edildi.