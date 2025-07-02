Dünyanın en değerli şirketi yeniden Nvidia oldu

Yapay zeka çiplerine yönelik artan küresel talebin etkisiyle Nvidia, Haziran 2025 itibarıyla piyasa değerinde yeni bir sıçrama gerçekleştirdi. Şirketin toplam piyasa değeri 3,86 trilyon dolara ulaşarak Microsoft’un 3,69 trilyon dolarlık değerini yaklaşık yüzde 4,3 oranında aştı.

Apple, 3,1 trilyon dolarlık değeriyle üçüncü sırada yer alsa da Aralık 2024’te ulaştığı 3,92 trilyon dolarlık seviyeyle hâlen tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşan şirket konumunu koruyor.

Haziran ayında diğer büyük teknoloji şirketlerinde de dikkat çekici artışlar görüldü. Meta Platforms’un piyasa değeri yüzde 14 artışla 1,86 trilyon dolara, Broadcom’un değeri yüzde 13,9 artışla 1,3 trilyon dolara, Amazon’un ise yüzde 7 yükselişle 2,33 trilyon dolara ulaştı.

Öte yandan, Tesla’nın piyasa değeri aynı dönemde yüzde 8,3 düşerek 1,02 trilyon dolara geriledi.

Wedbush Securities analisti Daniel Ives, teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerindeki hızlı yükselişe ilişkin değerlendirmesinde, “Hem Nvidia hem de Microsoft'un yaz aylarında 4 trilyon dolarlık kulübe girmesi, ardından da odağın 5 trilyon dolara kayması bekleniyor. Yapay zekâ destekli teknoloji boğa piyasası henüz başlangıç aşamasında” ifadelerini kullandı.