Dünyanın en yüksek rakımlı 5G istasyonu faaliyete başladı

04 Mayıs 2020

Telekom devi China Mobile tarafından, 6 bin 500 metre yükseklikte inşa edilen istasyon, dünyanın en yüksek zirvesi olan Qomolangma Dağı’nın ileri üs kampında bulunuyor.



Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, baz istasyonu, daha önce yerleştirilen 5 bin 300 metre ve 5 bin 800 metre yükseklikte diğer iki istasyonla birlikte, Qomolangma Dağı’nda kapsamlı 5G sinyali gönderiyor. China Mobile Tibet Şubesi Genel Müdürü Zhou Min, tesisin dağcılık, bilimsel araştırma, çevresel izleme ve yüksek çözünürlüklü canlı yayın faaliyetleri için telekomünikasyon sağlayacağını söyledi.



Çin-Nepal sınırında yer alan Qomolangma Dağı, 8 bin 840 metreden daha yüksek bir rakıma sahip ve kuzey kısmı Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze ilinde bulunuyor.