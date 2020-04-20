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DÜNYA'nın konuğu Faladdin CEO'su Sertaç Taşdelen

Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO'su Sertaç Taşdelen 'Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.

DÜNYA'nın konuğu Faladdin CEO'su Sertaç Taşdelen
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Faladdin Kurucu Ortağı ve CEO'su Sertaç Taşdelen 'Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.

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