Düşman radarlarını bastırıp, sahte hedef üretebiliyor: İşte Eurofighter Typhoon uçağının özellikleri
Avrupa ortak üretimi olan 4.5 nesil savaş uçağı Eurofighter Typhoon’un en gelişmiş versiyonu Tranche 4, yüksek manevra kabiliyeti, modüler sistem yapısı ve NATO standartlarına tam uyumu ile dikkat çekiyor. Özellikle yeni nesil tehditlere karşı geliştirilen özellikleriyle öne çıkan Tranche 4, Avrupa'nın Geleceğin Muharebe Hava Sistemi'nin (FCAS) önemli bir parçası olarak konumlanıyor.
Avrupa’nın gelişmiş savaş uçağı Eurofighter Typhoon Tranche 4, çok yönlü kullanımı, yüksek manevra kabiliyeti, modüler sistem yapısı ve NATO standartlarına tam uyumu ile öne çıkıyor.
Uçağın en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş teknoloji ürünü E-SCAN radarları. Bu radarlar, özellikle veri toplama ve elektronik harp görevlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.
Sahte hedef üretebiliyor
Tranche 4’ün elektronik harp kapasitesi ise yazılım tabanlı görev kontrolü, düşman radarlarını bastırma, sahte hedef üretme ve ağ merkezli koruma gibi yetenekleri içeriyor.
Avrupa ortak hava muharebe sistemi olarak geliştiriliyor
Eurofighter Typhoon Tranche 4, en az 2060 yılına kadar operasyonel kalması planlanıyor ve geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) programının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
FCAS, Avrupa ortak hava muharebe sistemi olarak geliştiriliyor. Programın amacı, insansız hava araçları ve yeni nesil savaş uçaklarını içeren entegre bir sistem oluşturmak.