Düşman radarlarını bastırıp, sahte hedef üretebiliyor: İşte Eurofighter Typhoon uçağının özellikleri

Avrupa’nın gelişmiş savaş uçağı Eurofighter Typhoon Tranche 4, çok yönlü kullanımı, yüksek manevra kabiliyeti, modüler sistem yapısı ve NATO standartlarına tam uyumu ile öne çıkıyor.

Uçağın en dikkat çekici özelliklerinden biri, gelişmiş teknoloji ürünü E-SCAN radarları. Bu radarlar, özellikle veri toplama ve elektronik harp görevlerinde performansı önemli ölçüde artırıyor.

Sahte hedef üretebiliyor

Tranche 4’ün elektronik harp kapasitesi ise yazılım tabanlı görev kontrolü, düşman radarlarını bastırma, sahte hedef üretme ve ağ merkezli koruma gibi yetenekleri içeriyor.

Avrupa ortak hava muharebe sistemi olarak geliştiriliyor

Eurofighter Typhoon Tranche 4, en az 2060 yılına kadar operasyonel kalması planlanıyor ve geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) programının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

FCAS, Avrupa ortak hava muharebe sistemi olarak geliştiriliyor. Programın amacı, insansız hava araçları ve yeni nesil savaş uçaklarını içeren entegre bir sistem oluşturmak.