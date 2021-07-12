E-İmza ile güvenli imza çözümü

Türkiye’de e-dönüşüm sektörü, 2005 yılında ilgili kanun ve mevzuatın onaylanmasının ardından e-İmza ile start verdi. Yasal olarak ıslak imza ile bire bir aynı geçerliliğe sahip bu uygulama ile sözleşmeler, evraklar dijital olarak imzalanmaya başladı ve sektörde bugün 5 milyon e-imza üretim rakamına ulaşıldı.

Özellikle yakın bir dönemde zorunlu çipli kimlik kartı yani e-kimlik geçişinin tamamlanmasıyla tüm bireyler çipli kimlik kartları üzerine e-imza yükleyebilecekler ve e-imza kullanımı yüz yüze yapılan işlemlerde dahi ıslak imzanın yerine geçecek.

E-İmza nedir?

Dünya hızla dijitalleşirken günlük yaşamda ve iş dünyasında ıslak imza kadar geçerli olan bir sisteme ihtiyaç duyuldu. Bireyler dijital ortamda yaptıkları işlemleri “e-imza” olarak adlandırılan elektronik imza ile yapmaya başladı. Özünde elektronik veri olan E-İmza, kimlik doğrulama amacıyla kullanılıyor.

5070 Sayılı “Elektronik İmza Kanunu” uyarınca e-imza ile imzalanan bir verinin kimin tarafından imzalandığı ve güvenilirliği teyit edilirken, aynı zamanda ilgili elektronik bilginin bütünlüğünün bozulmadığı da garanti edilmiş oluyor. Yani E-İmza, bilginin doğrulunu da onaylıyor, yapılan işlemlere hukuksal geçerlilik sağlıyor.

e-imza’ya ÖSS, KPSS, LES, pasaport başvuruları, E-İmza ile uyumlu tüm kamu sistemlerinde, sosyal güvenlik uygulamalarında, sağlık uygulamalarında (hastaneler-eczaneler), vergi ödemelerinde, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) gönderiminde, sigortacılık işlemlerinde, e-sözleşmelerde, e-sipariş gibi birçok farklı alanlarda ihtiyaç duyuluyor.

En büyük avantaj zaman tasarrufu

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre iş dünyasında normalde ortalama olarak 3 iş günü zaman alan imza süreçleri, 1 saate kadar inmiş durumda.

Özellikle şirketlerde birçok işlem için imzasına ihtiyaç duyulan müdürler ofiste bulunmadıkları zamanlarda e-İmza ile işleri vakit kaybetmeden yürütebiliyor.

Mevzuat gereği ıslak imza ile eşdeğer sayılması kişilerin konfor alanını terk etmeden işlemlerini tamamlamasını sağlamakla beraber, çok ciddi zaman tasarrufu sağlıyor.

İş yerleri haricinde çok taraflı yürütülen işlemlerde de basit bir imza için tarafların bir araya gelmesi gerekmeyip, süreç e-İmza ile devam ettirilebiliyor.

E-imza ile kağıt kullanımı kalkıyor, bireylerin karbon ayak izi düşüyor

TÜRKKEP’ten yapılan açıklamada, kurumun sağladığı e-imza, ıslak imza gibi yasal olarak geçerli kabul edilmekle birlikte, uzaktan iş yapmayı mümkün kılıyor; kağıt kullanımı ve kargo işlemlerini ortadan kaldırarak şirketlerin ve bireylerin karbon ayak izini düşürüyor.

KOBİ ve büyük kurumsal şirketlere imzalama ve imza doğrulama çözümleri de sunan TÜRKKEP, bu imza hizmetlerini özel güvenli bulut altyapısında veya yerinde kurulum ile sağlıyor, SAP başta olmak üzere tüm ERP sistemlerine entegrasyon servisi veriyor.

E-İmza nasıl alınır?

Bireysel olarak e-İmza almak isteyen kişiler geçerli bir kimlik belgesinin aslı ile TÜRKKEP bayilerine başvurabilirken, başvuru esnasında başvuru belgesi ile Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi’ni de imzalıyor.

Kurumsal olarak e-İmza almak isteyenlerin ise NES Taahhütnamesi ve başvuru formu haricinde; Ticaret Sicil Memurluğu’ndan son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesinin aslını, başvuruyu yapan gerçek kişinin kimlik belgesinin aslını, ilgili kurumun noter onaylı imza sirkülerinin fotokopisini yanlarında bulundurması gerekiyor.

e-İmzayı çalıştırabilmek için de e-İmza ile birlikte verilen USB Token bilgisayara kurulmalıdır.