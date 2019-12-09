“E-uygulamalar altyapısında Türkiye iyi konumda”

09 Aralık 2019

Mehmet Nabi BATUK



Türkiye için belge düzeni başta olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlar bakımından büyük veriye ulaşmakta önemli bir araç olması beklenen Elektronik fatura, (e-Fatura) elektronik defter, (e-Defter) elektronik arşiv (e-Arşiv) ve diğer elektronik belge (e-Belge) uygulamalarında geçiş ve oryantasyon süreci devam ediyor.



E-uygulamaların gelişen dünyanın en büyük ihtiyaçlarından birisi haline geldiğini ve Türkiye’nin de bu alanda geri kalmamak için faaliyetlerini artırarak sürdürdüğünü ifade eden Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ersin Gökgün, sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi için, devlet ve mali müşavirlere olduğu kadar işletme yöneticilerine de büyük sorumlulukların düştüğünü belirtti. Türkiye’nin E-uygulamalar altyapısının yapılan yatırımlar ve yasal değişikliklerle iyi bir konuma getirildiğini aktaran Başkan Gökgün, “Sürekli yükselen bir trend ile gelişimine devam eden bu uygulamalar ülke ekonomisine fayda sağlamak üzere veri işleme ve dolaylı yansımaları tasarlandığı takdirde daha da önem kazanacaktır” diye belirtti.



“Sistemde devlet, mükellef, meslek mensubu üçgeni çok önemli”



Oda olarak e-dönüşüm başlığıyla üyelerine bir dizi eğitim çalışmaları düzenlediklerini ve yaşanabilecek sorunların önüne geçtiklerini aktaran Gökgün, “Bizim burada ki sıkıntımız bu işin sadece meslek mensubunun sorumluluğu olmadığının kamuoyunun bilmesi gerektiğidir. Mali müşavirlik meslek mensupları her türlü yeniliği uygulayabilme bilgi, tecrübe ve teknik altyapısına sahiptir ancak burada mükelleflerimiz ve ülkemiz bakımından gerçek faydanın yaratılabilmesi devlet, mükellef, meslek mensubu üçgenindeki tüm paydaşların aynı amaç doğrultusunda pozisyon almaları ve konuyu sahiplenmeleri ile gerçekleşecektir. “Bana ne! Muhasebeci yapar” zihniyetiyle başarıya ulaşmamız mümkün değildir” dedi.



Tarım işletmelerinin geçiş sürecinde zorluk yaşanabilir



Mersin Bölgesinin ticaret, lojistik ve tarım üretiminin çok yoğun gerçekleştiği bir hinterlantda bulunduğunu hatırlatan Başkan Gökgün, özellikle tarım işletmelerinde yaşanabilecek sorunlar özelinde şu uyarılarda bulundu: “Başta tarım sektörü 509 nolu genel tebliğ ile e uygulamaları kullanma bakımından çok geniş olarak düzenlenmektedir. Tarım sektöründeki mükellef yapısı ve mobil iş görme alışkanlıkları değerlendirildiğinde e uygulamaların bu şekliyle uygulanması bakımından ciddi zorluklar yaşanacağı gözlemlenmektedir. Sektör uygulayıcıları da bu kaygıyı taşımaktadır.”



“Yetki sorumluluk orantısızlığı için önlem alınmalı”



Türkiye’de mükelleflerin e-uygulamalara geçmesi için bir geçiş sürecini yaşandığını ve sürecin sonunda tüm işletmelerin e-uygulamalara geçeceğini hatırlatan Gökgün, şunları söyledi: “Firmalarımızın bu süreçte tüm eksiklerini tamamlamaları ve alışıla gelen geleneklerinden uzaklaşmaları gerekmektedir. Ayrıca yetki-sorumluluk orantısızlığı ortaya çıkmaması için düzenlemelerin elektronik olarak düzenlenebilmesi sorumluluğunun mükellef veya meslek mensubuna yüklenilmesi buna bağlı avantajları veya yetkileri de beraberinde getirmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; günlük olarak 5000 TL ile sınırlı olarak eArşiv fatura düzenlenmesinin mecburi tutulmasıyla, hem mükelleflerimiz hem de meslek mensuplarımız üzerinde önemli bir stres oluşturan BA BS uygulamasının kaldırılması gerekmektedir. Bir diğer örnek ise tüm iş camiasında çok ciddi bir tahsilat sıkıntısı bulunmaktadır. Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere bağlı olarak yapılacak tahsilatlarında kredi kartlarıyla tahsilatının mecburi kılınmasıdır.”