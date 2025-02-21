Ekonomik büyüme ve istihdamın itici gücü: GenAI

Uluslararası danışman­lık, denetim, güven­ce, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetle­ri şirketi EY’ın üretken yapay zekânın (GenAI), iş gücü piya­sasına ve ekonomi üzerine et­kileri çerçevesinde hazırladığı raporu, GenAI teknolojisinin mikro düzeydeki iş gücü dina­miklerinden makroekonomik değişimlere kadar birçok alan­da etkili olacağını ortaya koyu­yor. Rapor, gelecek 10 yıl boyun­ca Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde yapay zekâ ve üretken yapay zekânın eko­nomik etkilerinin derinleşece­ğini ve bölgesel düzeyde farklı­lıklar göstereceğini vurguluyor.

Rapor, aynı zamanda iş gücü piyasasında yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayacağını ve Batı Avrupa’dan Doğu Afri­ka’ya kadar geniş bir coğrafya­da yatırımların ekonomik bü­yümeye yön vereceğini ortaya koyuyor. Raporda GenAI'nin, verimlilik artışından enflas­yon ve faiz oranlarına kadar pek çok makroekonomik değişken üzerinde de uzun vadeli etkileri olacağı belirtiliyor.

Büyümeyi destekliyor

Batı Avrupa, GenAI alanın­daki yatırımlarda liderliği elin­de tutuyor. Bu bölgede yapay zekâ benimsenme oranının 2033 yılına kadar yüzde 77’ye ulaşması ve bilgi iletişim tek­nolojileri (ICT) yatırımlarının da bölgesel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH’nin) yüzde 1,7’si kadar artması bekleniyor. Bu yatırımların, Batı Avrupa GSYİH’sine yüzde 0,8 ile yüz­de 1,9 arasında katkı sağlaması öngörülüyor. EMEA bölgesi ge­nelinde ise GenAI ile 2033 yılı­na kadar 440 milyar ABD dola­rı değerinde ekonomik büyüme potansiyeli öne çıkıyor.

GenAI, EMEA bölgesi çapın­da operasyonel verimlilik ve ye­nilikçi ürün geliştirme süreç­lerini kolaylaştırarak toplam faktör verimliliğinde (TFV) önemli düzeyde artış vaat edi­yor. Batı Avrupa’da 2033 yılı­na kadar TFV’nin yüzde 0,9 ile yüzde 1,8 arasında yükselmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Avru­pa ise Batı Avrupa’dan gelen ar­tan dış talep sayesinde ekono­mik büyümede farklılaşan bir avantaja sahip olması öngörü­lüyor.

Yapay zekâ yatırımlarının etkileri, politika yapıcılar ve iş dünyası liderleri için önem­li bir strateji gerektiriyor. Ço­ğu bölgede enflasyon etkisinin yüzde 0,1 ile yüzde 0,25 arasın­da olması beklenirken, Orta ve Doğu Avrupa’da bu oranın yüz­de 0,8’e kadar çıkabileceği tah­min ediliyor. Ayrıca faiz oran­larının ise yüksek talep, yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışı, artan yatırım talepleri ve yük­selen enflasyon beklentileriy­le birlikte daha belirgin bir şe­kilde etkilenmesi öngörülüyor. GenAI’nin küresel ticarete ve sektörel üretkenliğe etkisi gi­derek belirginleşiyor.

Küresel ticarete derinlemesine enteg­re olan sektörler yapay zekâ­nın maliyet azaltma yetenekle­rinden yararlandıkça rekabet avantajı elde ederken, teknolo­jinin benimsenmesindeki eşit­sizlikler dünya çapında yatı­rım modellerini değiştirebilir. Özellikle sağlık, eğitim, yöne­tim ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerin bu teknoloji­den önemli faydalar elde etme­si bekleniyor. GenAI’nin 2033 yılına kadar küresel GSYİH’yi yüzde 1,4 oranında artırması ve en fazla büyümenin ise Batı Av­rupa, Kuzey Amerika ve Geliş­miş Asya ülkelerinde gerçek­leşmesi bekleniyor.

İş gücü piyasası dönüşüyor

EY raporuna göre GenAI teknolo­jisi, iş gücü piyasasının görünü­münü önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Özellikle karar verme, analiz gibi süreçleri içeren alanlardaki nitelikli mes­lekleri dönüştürmesi ve bu dönü­şümün iş kaybından ziyade yeni görevlerin ve rollerin oluşumuy­la sonuçlanması bekleniyor. Batı Avrupa’da gelecek 10 yıl içinde görevlerin yüzde 5’inin otomatik­leşeceği öngörülürken, insan ya­ratıcılığı ve sosyal etkileşim ge­rektiren yeni mesleklerin de öne çıkacağı belirtiliyor. Diğer EMEA bölgelerinde ise yapay zekâ uy­gulamalarının büyük ölçüde eko­nomik faktörler nedeniyle daha sınırlı olacağı tahmin ediliyor.

“Dönüşüm çağını başlatan bir yenilik”

EY GenAl ve İş Gücü Piyasası Raporu ile ilgili olarak EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üretken yapay zekâ, günümüz dünyasında yalnızca iş süreçlerine yardımcı olan ve verimliliği artıran destekleyici bir araç değil, aynı zamanda iş dünyasının ve ekonominin temel taşlarına temas ederek öncelikli bir konu haline gelen ve yepyeni bir dönüşüm çağı başlatan bir yenilik olarak öne çıkıyor. Raporumuzun sonuçlarına göre gelecek 10 yıl içinde üretken yapay zekâ alanına yapılan yatırımların işletmelere verimlilik artışı sağlayacağı ve aynı zamanda yapay zekânın iş gücünden GSYİH’ye kadar birçok alanda dönüşüm sağlayarak ekonomik büyümeye de katkıda bulunacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda, yapay zekânın iş gücü piyasasında nasıl ele alınacağı, nasıl entegre edileceği ve hangi stratejilerin önceliklendirileceği gibi hususlar kritik önem taşıyor.”