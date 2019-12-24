Elektrikli araçlar için tarife geliştirilmeli
Elektrikli araçların en ekonomik şekilde şarj edilebilmesi ve şebekenin zorlanmaması için kullanıcıların şarj davranışlarını etkileyecek, zamana göre değişen elektrik tarifeleri geliştirilmesi önerildi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.