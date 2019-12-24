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Elektrikli araçlar için tarife geliştirilmeli

Elektrikli araçların en ekonomik şekilde şarj edilebilmesi ve şebekenin zorlanmaması için kullanıcıların şarj davranışlarını etkileyecek, zamana göre değişen elektrik tarifeleri geliştirilmesi önerildi.

Elektrikli araçlar için tarife geliştirilmeli
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