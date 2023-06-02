Elektrikli Boeing birkaç yıl içerisinde havalanacak

'Elektrikli uçan taksi' diyebileceğimiz, ilk aşamada havalimanı ile belli noktalar arasında faaliyet gösterecek bir sistem olarak düşünüyoruz. Çok uzak değil aslında, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde belli yerlerde faaliyete geçeceğini düşünüyoruz" dedi.

“Türkiye'de yatırımlar devam edecek"

Elektrikli uçak projesiyle ilgili şu anda Federal Havacılık İdaresi için hazırlandıklarını bildiren Sargın, "Ama çok heyecanlı bir şey. Düşünebiliyor musunuz günün birinde İstanbul'un trafiğinde böyle bir şey olması, tabii ki hayal ediyoruz hep birlikte...

O kapı açılsın, burada da göreceğiz onları" dedi. Ayşem Sargın, Boeing'in 10 yılı aşkın süredir bu teknolojiler üzerinde çalıştığını ifade ederek, 75 yıldan fazla Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

Muhtelif yatırımları olduğunu belirten Sargın, şunları kaydetti: "Türkiye, bizim dünya çapındaki rekabetçiliğimize katkı sağlayabilecek bir yer. Bu yüzden de sanayi ile ilgili çalışmalarımız bugüne kadar 2 milyar doları buldu ama bunun ötesinde ilk mühendislik merkezimizi 2019'da Türkiye'de açtık. Bu bizim için büyük bir adım. Boeing'in her yerde mühendislik merkezi yok. Bu özel bir adımdı ve her geçen gün mühendislik merkezimizde büyüyoruz.

Mühendislik merkezimizden çok güzel verim alıyoruz, arkadaşlarımız iyi işler çıkarıyor. Türkiye'de mühendislik kabiliyeti çok yüksek, havacılık ekosistemi çok güçlü. Bir yandan ödüllü tedarikçilerimiz var, diğer taraftan üniversiteler ile çalışmalarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi ile patent aşamasına geldiğimiz teknoloji geliştirme projelerimiz var. Türkiye'de çok çeşitli yatırım programları ile devam ediyoruz."