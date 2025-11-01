Elektrikli hava taksiler gökyüzüne çıkıyor

Ulaşımda devrim yaratması beklenen elektrikli dikey kalkış-inişli (eVTOL) hava araçları artık hayal olmaktan çıkıyor. ABD merkezli Joby Aviation, dört kişilik elektrikli hava taksilerini ilk olarak Dubai, ABD, Japonya ve İngiltere’de hizmete sunmak istiyor.

Şirketin S4 prototipi, 2025’in başında ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) test pilotları tarafından denenecek.

Joby’nin hedefi, şehir trafiğini aşan hızlı ulaşım sağlamak. Londra merkezinden Heathrow’a birkaç dakikalık bir uçuş veya Thames Nehri üzerindeki “vertiport” pistlerinden kalkış artık gündemde.

Toyota ve Virgin destekliyor

2009’da kurulan Joby Aviation, Toyota’nın stratejik ortaklığıyla seri üretim aşamasına hazırlanıyor. Üretim merkezleri Kaliforniya Monterey Körfezi ve Ohio’da kurulacak. İngiltere’de ise Virgin Atlantic havaalanı bağlantılarında Joby’nin ana iş ortağı olacak.

Şirketin ürün sorumlusu Eric Allison, “Artık anlatma değil, gösterme aşamasındayız” diyerek FAA sertifikasyon sürecinin son aşamaya geldiğini belirtti. Ancak ABD, Japonya, İngiltere ve Dubai’nin projeye resmen onay vermesi için FAA’nin sertifikasyonu bekleniyor.

Dubai ilk test alanı olacak

Joby, ilk yolculu uçuşlarını Dubai’de 2026’da başlatmayı planlıyor. Kentin yüksek gelirli turist pazarı ve havaalanı, şehir merkezi bağlantısı projenin cazibesini artırıyor.

Şirket, sadece iş insanlarına değil, turizm ve eğlence sektörüne yönelik hava taşımacılığına da odaklanıyor. Joby’nin uçakları saatte 200 mil hızla, tek şarjla 150 mil menzil kat edebiliyor.

Rekabet kızışıyor

ABD’de Archer Aviation, Boeing’in Wisk girişimi ve Beta Technologies benzer projeler yürütüyor. İngiltere’de ise Bristol merkezli Vertical Aerospace, Cotswold Havalimanı’nda eVTOL testlerini sürdürüyor.

Allison, pazarın büyüklüğüne dair tarih vermekten kaçınsa da, “Önce yılda onlarca, sonra yüzlerce, ardından binlerce üretim yapacağız. Talebe göre ölçekleneceğiz” diyor.